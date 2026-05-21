NVIDIA nie zostawia złudzeń. Gracze schodzą na dalszy plan

NVIDIA nigdy w historii nie radziła sobie jeszcze tak dobrze. Według właśnie opublikowanych wyników w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2027 firma osiągnęła 81,615 miliarda dolarów przychodu, co oznacza wzrost o 20% względem poprzedniego kwartału i aż o 85% rok do roku. Zysk netto przekroczył 58,321 miliarda dolarów, a marża brutto sięgnęła 74,9%.

NVIDIA patrzy z optymizmem na przyszłość, nawet bez Chin

Największą część biznesu stanowi dziś sprzęt z kategorii Compute & Networking (akceleratory AI i HPC), którego sprzedaż wyniosła rekordowe 74,55 miliarda dolarów. Dla porównania, przychody z kart graficznych zamknęły się kwotą 7,065 miliarda dolarów. Tym samym gracze są coraz mniej ważni pod względem prowadzenia biznesu. I to pewnie właśnie dlatego spółka nie będzie już raportować sprzedaży gamingowych i profesjonalnych GPU jako oddzielnych kategorii produktowych.

NVIDIA przechodzi na raportowanie według rynków wdrożeniowych. Zieloni wyróżniać będą dwie główne platformy: Data Center i Edge Computing. W pierwszym przypadku wydzielono dwie podkategorie: Hyperscale, czyli wielcy dostawcy chmury i największe firmy internetowe, takie jak AWS, Google, Meta czy Microsoft oraz ACIE, obejmujący wdrożenia przemysłowe, rozwiązania dla przedsiębiorstw, superkomputery itd.

Taki podział nie jest przypadkowy. Najwięksi gracze coraz częściej sięgają po własne układy lub rozwiązania konkurencji, co może ograniczać tempo wzrostu NVIDII w tym obszarze. Jednocześnie segment ACIE jest znacznie bardziej rozproszony i obejmuje tysiące potencjalnych klientów, których zwykle nie stać na projektowanie własnych akceleratorów AI. Jensen Huang ma przekonywać, że z czasem ten rynek stanie się większy niż sam hyperscale, bo sztuczna inteligencja będzie trafiać praktycznie wszędzie.