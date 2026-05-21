Orange ma nową aplikację. Skorzystają klienci Play, Plus i T-Mobile

CyberTarcza to dobrze znana usługa Orange, która już od dziesięciu lat chroni abonentów wewnątrz sieci operatora. Nowa mobilna aplikacja CyberTarcza Go rozszerza to bezpieczeństwo na zewnętrzne sieci Wi-Fi, roaming oraz sieci innych telekomów.

Możesz już pobrać CyberTarczę Go

Aplikacja jest już dostępna do pobrania w sklepach z aplikacjami dla systemów Android oraz iOS. Narzędzie to działa w czasie rzeczywistym, korzystając z aktualnej, stale aktualizowanej bazy zagrożeń monitorowanych przez CERT Orange Polska.

Do głównych funkcji CyberTarczy Go należy blokowanie dostępu do niebezpiecznych stron (phishing, malware, ransomware), a także odfiltrowywanie podejrzanych linków w wiadomościach SMS i MMS. Co szczególnie istotne dla użytkowników smartfonów, aplikacja analizuje również wiadomości przesyłane przez popularne komunikatory, takie jak WhatsApp, Messenger, Instagram czy Signal. W przypadku wykrycia jakiegokolwiek zagrożenia, program natychmiast wysyła alert do użytkownika i zapisuje incydent w specjalnym raporcie bezpieczeństwa.

Podczas wydarzenia Orange Tech Day przedstawiciele sieci Orange zwrócili uwagę na znaczącą ewolucję współczesnych cyberataków. Dawniej cyberbezpieczeństwo dotyczyło głównie infrastruktury, serwerów i danych, a użytkownicy nie musieli się tym zajmować. Obecnie ataki są przeprowadzane bhezpośrednio na użytkowników poprzez socjotechnikę, np. fałszywe strony banków czy oszustwa na WhatsAppie podczas sprzedaży na OLX.

Otwarcie się na abonentów innych sieci to dla pomarańczowego operatora istotna zmiana podejścia biznesowego. Celem jest ochrona wszystkich Polek i Polaków, niezależnie od tego, czy są klientami Orange.

Przedstawiciele operatora poinformowali również, że usługa działa w modelu online i tuż po cichym debiucie w sklepach z aplikacjami od wczoraj CyberTarcza Go przeskanowała 69 linków i 221 wiadomości, weryfikując je z danymi o setkach tysięcy ataków odpieranych w Polsce każdego tygodnia.

Cennik i dostępność

Koszt subskrypcji CyberTarczy Go wynosi 14,99 zł miesięcznie. W ramach jednego abonamentu można zabezpieczyć do 3 urządzeń, a główny właściciel konta ma możliwość zaproszenia dwóch dodatkowych osób bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat.