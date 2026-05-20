HBO z serialem roku. Nie będzie to typowe sci-fi, ale będą pierścienie

HBO Max właśnie wypuściło do sieci zwiastun serialu "Latarnie", które jest częścią uniwersum DC. Ale nie dajcie się zwieść, nie będzie to ani kolejna produkcja o Supermanie, ani też typowe widowisko science-fiction. Tym razem, twórcy postawili na coś zupełnie innego.

Anna Kopeć (AnnaKo)
14:22
"Latarnie" serial od HBO Max już w sierpniu 

HBO i DC Studios postanowiło podejść do znanego tematu (film "Zielona latarnia" z Ryanem Reynoldsem ukazał się w 2011 roku) w nieco inny sposób. Wymyślili, że zrobią z tego absolutnie coś nowego, przede wszystkim pod względem estetyki. I tak zamiast, kolejnej wielkiej bitwy kosmicznej, naszpikowanej efektami specjalnymi, dostaniemy porządny thriller kryminalny, którego akcja została osadzona w Ameryce. Ale bez obaw - magii i napięcia nie zabraknie. 

Pierścienie Władzy jeszcze w innym wydaniu 

Wiadomo, że motyw pierścieni w serialach bardzo dobrze się sprzedaje Widzowie już się przyzwyczaili i chętnie oglądają wszelkie produkcje, opowiadające o tym, że ten ma faktyczną władzę, kto ma magiczny pierścień. I tym razem, dostaną oni całkiem zgrabnie skonstruowaną historię o dwóch detektywach w zielonych pierścieniach. Czym jest pierścień i jak można go zdobyć? Już w zwiastunie jeden z bohaterów tłumaczy: "ten pierścień to najpotężniejsza broń wszechświata". Bohaterowie trafiają na ślad morderstwa, które okazuje się czymś znacznie większym, niż by na to wskazywało na początku.

Telewizor SHARP 40HE3745E 40" QLED TiVo OS
Telewizor SAMSUNG QE55QN85F 55" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Tizen TV Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor SHARP 40HF3765E 40" QLED Google OS + Uchwyt GOTZE & JENSEN do TV 32-55 cali TM3540T uchylny regulowany w pionie Czarny
Jest pierścień. Dlaczego zatem serial nosi tytuł "Latarnie"?

Główni bohaterowie z pierścieniami - Hal Jordan i John Stewart - to członkowie Korpusu Zielonych Latarni. To nic innego jak intergalaktyczna policja, której zadaniem jest pilnowanie porządku w kosmosie. Hal to weteran w tej branży, a John młody rekrut, który dopiero zapoznaje się z tym światem. Różnica wieku między nimi wyjaśnia retrospekcję do roku 2016 i strzelaniny w Rushville w Nebrasce. Okazuje się, że zagadka z 2026 roku nie bez powodu ma punkty styczne ze starą sprawą. 

Sam zwiastun już wzbudza wiele emocji. Czy produkcja okaże się hitem?

Paradoksalnie sporo komiksów o Zielonej Latarni działo się na Ziemi, więc nie ma tu nic zdrożnego. Już wolę porządnie zrealizowaną przyziemność niż kiczowate wątki kosmiczne.

twierdzi jeden z komentujących trailer,   @wiktorborges1800. 

"Latarnie" premiera serialu została zaplanowana na 16 sierpnia 2026. Serial będzie dostępny na HBO Max. 

Źródła zdjęć: HBO Max
Źródła tekstu: HBO Max