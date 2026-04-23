Zapowiada się mega widowisko. Serial fantasy wróci szybciej, niż przypuszczano

Fani produkcji Amazon Prime Video mogą skakać z radości - serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" według najnowszych doniesień ma powrócić jeszcze w tym roku. Oznacza to, że na nowe odcinki przyjdzie nam czekać krócej niż podawano do tej pory w niektórych doniesieniach.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:42
Przygotujcie się na wielki powrót do Śródziemia

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że trzeci sezon serialu "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" powróci na platformę Prime Video jeszcze w tym roku. To znacznie szybciej niż sugerowały dotyczasowe spekulacje mówiące o roku 2027. Czyżby platforma postanowiła "kuć żelazo, póki gorące?" Jeśli utrzymałby się dotyczasowy trend, oznaczałoby że premiera "Pierścieni Władzy" mogłaby mieć miejsce nawet w sierpniu 2026. Czy to jest możliwe?

W trzecim sezonie "jeszcze więcej wojny"

Dla wielu osób serial nie ma zbyt wiele wspólnego z oryginałem, ale stanowi naprawdę dobrą rozrywkę, ze spektakularnymi scenami bitew, o czym pisaliśmy już jakiś czas temu. O fakcie, że serial jest chętnie oglądany, świadczy też fakt, że doczekał się on trzeciej serii. Warto też podkreślić, że akcja serialu rozgrywa się przed wydarzeniami znanymi z filmów Petera Jacksona, tym samym stanowiąc jej idealne uzupełnienie.

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"w 2026 na Prime Video

Nowa, trzecia już, odsłona historii przeniesie nas kilka lat wcześniej względem wydarzeń z drugiego sezonu. Twórcy nie ukrywają, że zaplanowali tym razem wyraźny przeskok czasowy oraz ukazanie konfliktu znanego jako Wojna Elfów z Sauronem. To właśnie wtedy Mroczny Władca podejmie się próby stworzenia Jedynego Pierścienia, który umożliwi podbój Śródziemia. 

Przeskakując o kilka lat od wydarzeń z sezonu 2., sezon 3. rozgrywa się w szczytowym momencie Wojny Elfów z Sauronem, kiedy Mroczny Władca usiłuje stworzyć Jedyny Pierścień, który da mu przewagę potrzebną do wygrania wojny.

czytamy w oficjalnym streszczeniu. 
Źródła zdjęć: Prime Video
Źródła tekstu: Prime Video, screenrant.com