Zaspałeś przez iPhone'a. Apple wreszcie naprawia irytujący błąd

Koniec absurdalnych porad

Przez lata użytkownicy sprzętu firmy Apple musieli mocno kombinować. Gdy alarm nie dzwonił, fora internetowe pękały w szwach od dziwnych sposobów ratunkowych. Najczęstsza rada? Wejdź w ustawienia dźwięku i sprawdź, czy głośność przypadkiem nie spadła. Inni polecali całkowite wyłączenie bocznych przycisków do zmiany głośności. To jednak mijało się z celem, bo przecież te przyciski po to właśnie istnieją.

Dalsza część tekstu pod wideo

Brak osobnego suwaka dla budzików i dzwonków był bardzo frustrujący. Zwłaszcza że w konkurencyjnych telefonach z Androidem taka funkcja to standard od wielu lat. Gigant z Cupertino w końcu poszedł po rozum do głowy. Najnowsza beta systemu iOS 27 przynosi tu małą, ale ogromnie ważną zmianę, która zdejmie użytkownikom kłopot z głowy.

Jak działa nowa funkcja?

W ustawieniach iPhone'a pojawiła się zupełnie nowa opcja. Znajdziesz ją w dobrze znanej zakładce "Dźwięki i haptyka". Sekcja nosi trafną nazwę "Alarmy i minutniki". To właśnie tam ukryto nowość, na którą czekało tak wiele osób.

Znajdziemy tam specjalny przełącznik o nazwie "Dopasuj głośność dzwonka". Gdy go użyjesz, na ekranie pojawi się suwak służący wyłącznie do ustawiania głośności porannego budzika oraz wszelkich minutników. Dzięki temu zwykłe powiadomienia mogą być bardzo ciche, a budzik i tak głośno wyrwie cię z łóżka. Zgadywanie, dlaczego telefon rano nie zadzwonił, przejdzie wreszcie do historii.

Siri i Google Gemini

Osobny suwak głośności to nie koniec dobrych wiadomości. iOS 27 to potężna aktualizacja, która przynosi znacznie więcej nowości. Apple mocno stawia na nowe funkcje w ramach pakietu Apple Intelligence. Co ciekawe, są one obecnie napędzane przez Google Gemini.