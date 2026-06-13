Oprogramowanie

Zaspałeś przez iPhone'a. Apple wreszcie naprawia irytujący błąd

Zdarzyło ci się zaspać, bo budzik w smartfonie znowu milczał? Posiadacze iPhone'ów od lat skarżą się na ten problem. Na szczęście nowa aktualizacja systemu wreszcie przynosi sensowne rozwiązanie.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 13 CZE 2026
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Zaspałeś przez iPhone'a. Apple wreszcie naprawia irytujący błąd
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Koniec absurdalnych porad

Przez lata użytkownicy sprzętu firmy Apple musieli mocno kombinować. Gdy alarm nie dzwonił, fora internetowe pękały w szwach od dziwnych sposobów ratunkowych. Najczęstsza rada? Wejdź w ustawienia dźwięku i sprawdź, czy głośność przypadkiem nie spadła. Inni polecali całkowite wyłączenie bocznych przycisków do zmiany głośności. To jednak mijało się z celem, bo przecież te przyciski po to właśnie istnieją.

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Brak osobnego suwaka dla budzików i dzwonków był bardzo frustrujący. Zwłaszcza że w konkurencyjnych telefonach z Androidem taka funkcja to standard od wielu lat. Gigant z Cupertino w końcu poszedł po rozum do głowy. Najnowsza beta systemu iOS 27 przynosi tu małą, ale ogromnie ważną zmianę, która zdejmie użytkownikom kłopot z głowy.

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Jak działa nowa funkcja?

W ustawieniach iPhone'a pojawiła się zupełnie nowa opcja. Znajdziesz ją w dobrze znanej zakładce "Dźwięki i haptyka". Sekcja nosi trafną nazwę "Alarmy i minutniki". To właśnie tam ukryto nowość, na którą czekało tak wiele osób.

Znajdziemy tam specjalny przełącznik o nazwie "Dopasuj głośność dzwonka". Gdy go użyjesz, na ekranie pojawi się suwak służący wyłącznie do ustawiania głośności porannego budzika oraz wszelkich minutników. Dzięki temu zwykłe powiadomienia mogą być bardzo ciche, a budzik i tak głośno wyrwie cię z łóżka. Zgadywanie, dlaczego telefon rano nie zadzwonił, przejdzie wreszcie do historii.

Zaspałeś przez iPhone'a. Apple wreszcie naprawia irytujący błąd

Siri i Google Gemini

Osobny suwak głośności to nie koniec dobrych wiadomości. iOS 27 to potężna aktualizacja, która przynosi znacznie więcej nowości. Apple mocno stawia na nowe funkcje w ramach pakietu Apple Intelligence. Co ciekawe, są one obecnie napędzane przez Google Gemini.

Dużych i widocznych zmian doczekała się wbudowana asystentka głosowa. Nowy tryb AI dla Siri zbiera już bardzo pozytywne opinie w sieci. Użytkownicy serwisu Reddit chwalą jakość rozmów ze smartfonem i większą trafność odpowiedzi. Szkoda tylko, że w Europie tego nie będzie. Przynajmniej na razie.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Parilov / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BGR, Reddit