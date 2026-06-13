Zaspałeś przez iPhone'a. Apple wreszcie naprawia irytujący błąd
Zdarzyło ci się zaspać, bo budzik w smartfonie znowu milczał? Posiadacze iPhone'ów od lat skarżą się na ten problem. Na szczęście nowa aktualizacja systemu wreszcie przynosi sensowne rozwiązanie.
Koniec absurdalnych porad
Przez lata użytkownicy sprzętu firmy Apple musieli mocno kombinować. Gdy alarm nie dzwonił, fora internetowe pękały w szwach od dziwnych sposobów ratunkowych. Najczęstsza rada? Wejdź w ustawienia dźwięku i sprawdź, czy głośność przypadkiem nie spadła. Inni polecali całkowite wyłączenie bocznych przycisków do zmiany głośności. To jednak mijało się z celem, bo przecież te przyciski po to właśnie istnieją.
Brak osobnego suwaka dla budzików i dzwonków był bardzo frustrujący. Zwłaszcza że w konkurencyjnych telefonach z Androidem taka funkcja to standard od wielu lat. Gigant z Cupertino w końcu poszedł po rozum do głowy. Najnowsza beta systemu iOS 27 przynosi tu małą, ale ogromnie ważną zmianę, która zdejmie użytkownikom kłopot z głowy.
Jak działa nowa funkcja?
W ustawieniach iPhone'a pojawiła się zupełnie nowa opcja. Znajdziesz ją w dobrze znanej zakładce "Dźwięki i haptyka". Sekcja nosi trafną nazwę "Alarmy i minutniki". To właśnie tam ukryto nowość, na którą czekało tak wiele osób.
Znajdziemy tam specjalny przełącznik o nazwie "Dopasuj głośność dzwonka". Gdy go użyjesz, na ekranie pojawi się suwak służący wyłącznie do ustawiania głośności porannego budzika oraz wszelkich minutników. Dzięki temu zwykłe powiadomienia mogą być bardzo ciche, a budzik i tak głośno wyrwie cię z łóżka. Zgadywanie, dlaczego telefon rano nie zadzwonił, przejdzie wreszcie do historii.
Siri i Google Gemini
Osobny suwak głośności to nie koniec dobrych wiadomości. iOS 27 to potężna aktualizacja, która przynosi znacznie więcej nowości. Apple mocno stawia na nowe funkcje w ramach pakietu Apple Intelligence. Co ciekawe, są one obecnie napędzane przez Google Gemini.
Dużych i widocznych zmian doczekała się wbudowana asystentka głosowa. Nowy tryb AI dla Siri zbiera już bardzo pozytywne opinie w sieci. Użytkownicy serwisu Reddit chwalą jakość rozmów ze smartfonem i większą trafność odpowiedzi. Szkoda tylko, że w Europie tego nie będzie. Przynajmniej na razie.
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