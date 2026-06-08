Europa odcięta od Siri AI - wszystko przez Unię Europejską
Apple zaprezentowało dzisiaj Siri AI – zupełnie nową, napędzaną przez Apple Intelligence wersję swojego wirtualnego asystenta. Choć nowości ogłoszone podczas WWDC26 budzą ogromne emocje, użytkownicy w Unii Europejskiej mają powody do rozczarowania.
Siri AI opóźnione w Unii Europejskiej na iOS 27. Apple wini przepisy DMA
Gigant z Cupertino oficjalnie potwierdził, że ze względu na unijny Akt o Rynkach Cyfrowych (DMA), Siri AI nie trafi do Europy wraz z jesienną premierą systemów iOS 27 i iPadOS 27. Główną osią sporu między Apple a Komisją Europejską jest kwestia bezpieczeństwa i prywatności.
Siri AI została zaprojektowana tak, aby niezwykle głęboko integrować się z systemem operacyjnym. Według Apple, „skrajna interpretacja” przepisów DMA przez unijnych regulatorów wymusza na firmie udostępnienie identycznego poziomu dostępu systemowego każdemu innemu asystentowi wirtualnemu.
Oznaczałoby to przyznanie zewnętrznym systemom AI niemal nieograniczonego wglądu w prywatne dane użytkowników (wiadomości, pliki) oraz możliwości wykonywania akcji (np. dokonywania zakupów) bez wiedzy właściciela urządzenia.
Apple nie chce podziurawić swoich systemów
Apple argumentuje, że takie otwarcie systemu niesie za sobą gigantyczne ryzyko przejęcia danych przez hakerów. Aby temu zapobiec, firma zaproponowała kompromis: stworzenie bezpiecznego pośrednika o nazwie „Trusted System Agent”, który pozwalałby zewnętrznym asystentom na kontrolowany dostęp do funkcji urządzenia. Plan zakładał stopniowe wdrażanie tego rozwiązania przez 18 miesięcy, jednak Komisja Europejska stanowczo odrzuciła tę propozycję.
Jesteśmy głęboko rozczarowani, że nasi użytkownicy w UE nie otrzymają Siri AI na iPhone'ach i iPadach. Odmowa konstruktywnej współpracy ze strony regulatorów nad rozwiązaniami chroniącymi prywatność sprawia, że obecnie nie mamy żadnego harmonogramu udostępnienia tych funkcji w Europie.
Czego nie dostaną Polacy?
Co konkretnie stracą europejscy posiadacze urządzeń mobilnych Apple? Wraz z premierą iOS 27 zabraknie m.in. nowej aplikacji do przeglądania historii rozmów z asystentem, rozbudowanego środowiska Visual Intelligence, zintegrowanych narzędzi do pisania, a także trybu Siri w aparacie. Co więcej, deweloperzy z UE nie będą mogli nawet testować tych nowości w swoich aplikacjach.
Pewną pociechą pozostaje fakt, że ograniczenia DMA w tej interpretacji nie dotykają pozostałych sprzętów. Użytkownicy z 27 państw członkowskich — w tym z Polski — bez problemu skorzystają z możliwości Siri AI na komputerach z macOS 27 goglach z visionOS 27 oraz zegarkach z watchOS 27. Na uaktualnienie asystenta w iPhone'ach będziemy musieli jednak poczekać — niewykluczone, że bardzo długo.