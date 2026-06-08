Europa odcięta od Siri AI - wszystko przez Unię Europejską

Siri AI opóźnione w Unii Europejskiej na iOS 27. Apple wini przepisy DMA

Gigant z Cupertino oficjalnie potwierdził, że ze względu na unijny Akt o Rynkach Cyfrowych (DMA), Siri AI nie trafi do Europy wraz z jesienną premierą systemów iOS 27 i iPadOS 27. Główną osią sporu między Apple a Komisją Europejską jest kwestia bezpieczeństwa i prywatności.

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Siri AI została zaprojektowana tak, aby niezwykle głęboko integrować się z systemem operacyjnym. Według Apple, „skrajna interpretacja” przepisów DMA przez unijnych regulatorów wymusza na firmie udostępnienie identycznego poziomu dostępu systemowego każdemu innemu asystentowi wirtualnemu.

Oznaczałoby to przyznanie zewnętrznym systemom AI niemal nieograniczonego wglądu w prywatne dane użytkowników (wiadomości, pliki) oraz możliwości wykonywania akcji (np. dokonywania zakupów) bez wiedzy właściciela urządzenia.

Apple nie chce podziurawić swoich systemów

Apple argumentuje, że takie otwarcie systemu niesie za sobą gigantyczne ryzyko przejęcia danych przez hakerów. Aby temu zapobiec, firma zaproponowała kompromis: stworzenie bezpiecznego pośrednika o nazwie „Trusted System Agent”, który pozwalałby zewnętrznym asystentom na kontrolowany dostęp do funkcji urządzenia. Plan zakładał stopniowe wdrażanie tego rozwiązania przez 18 miesięcy, jednak Komisja Europejska stanowczo odrzuciła tę propozycję.

Jesteśmy głęboko rozczarowani, że nasi użytkownicy w UE nie otrzymają Siri AI na iPhone'ach i iPadach. Odmowa konstruktywnej współpracy ze strony regulatorów nad rozwiązaniami chroniącymi prywatność sprawia, że obecnie nie mamy żadnego harmonogramu udostępnienia tych funkcji w Europie. - żali się Craig Federighi, starszy wiceprezes Apple ds. inżynierii oprogramowania

Czego nie dostaną Polacy?

Co konkretnie stracą europejscy posiadacze urządzeń mobilnych Apple? Wraz z premierą iOS 27 zabraknie m.in. nowej aplikacji do przeglądania historii rozmów z asystentem, rozbudowanego środowiska Visual Intelligence, zintegrowanych narzędzi do pisania, a także trybu Siri w aparacie. Co więcej, deweloperzy z UE nie będą mogli nawet testować tych nowości w swoich aplikacjach.