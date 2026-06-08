Apple Intelligence podejście trzecie. Tym razem może się udać

Apple Intelligence debiutuje w końcu w finalnej wersji, szkoda, że nie u nas

Nowe funkcje, które zadebiutują jesienią 2026 roku (z wyłączeniem Unii Europejskiej), znacznie głębiej zintegrują możliwości AI z systemami iPhone'ów, iPadów, Maców, a także Apple Watch, AirPods i Apple Vision Pro. Co kluczowe, wszystko to zostało zaprojektowane z utrzymaniem rygorystycznych standardów bezpieczeństwa i prywatności danych na poziomie sprzętowym.

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Siri AI: Zrozumienie kontekstu i proaktywne działanie

Zdecydowanie najważniejszą zmianą jest premiera Siri AI. Asystentka zyskała całkowicie nową formę, w tym własną, dedykowaną aplikację. Zrozumienie intencji użytkownika weszło na wyższy poziom konwersacyjny. Siri AI potrafi teraz kompleksowo przeszukiwać nasze wiadomości, maile oraz zdjęcia w poszukiwaniu konkretnych kontekstowych informacji. Co więcej, potrafi podejmować wieloetapowe akcje w aplikacjach bezpośrednio w naszym imieniu.

Edycja zdjęć wyrywa z butów

Aplikacja Zdjęcia (Photos) otrzymuje niezwykłe narzędzia bazujące na modelach przestrzennych. Wykorzystując doświadczenia z Apple Vision Pro, wprowadzono funkcję Spatial Reframing — pozwala ona na dosłowną zmianę perspektywy i kompozycji fotografii już po naciśnięciu spustu migawki, a algorytmy płynnie dobudowują brakujące tło w czasie rzeczywistym, ze stałym podglądem zapewnianym przez lokalny model AI.

Narzędzie Extend pozwala rozszerzyć kadr i wyprostować krzywy horyzont bez ucinania krawędzi, z kolei ulepszone Clean Up radzi sobie z usuwaniem obiektów nawet na skomplikowanym tle. Wszystkie modyfikowane przez algorytmy pliki zostaną automatycznie oznaczone niewidocznym znakiem wodnym SynthID.

Safari i autonomia w aplikacjach

Przeglądarka Safari zyskała inteligentne grupowanie kart oraz funkcję Notify Me. Potrafi ona na polecenie użytkownika śledzić wybrane witryny i wysyłać alerty o kluczowych zmianach (np. pojawieniu się na stanie wyczekiwanego produktu czy spadku ceny).

Bardzo ciekawie prezentuje się też zaktualizowana aplikacja Passwords (Hasła). Działa ona teraz jako „inteligentny agent” - potrafi samodzielnie nawigować po stronach internetowych i automatycznie wymieniać nasze słabe hasła na silne, logując się i zarządzając ustawieniami konta w tle.

W Safari pojawiła się też opcja Describe an Extension, tworząca niestandardowe rozszerzenia przeglądarki na bazie zwykłego opisu tekstowego.

No i można sobie wszystko wygenerować

Moduł Image Playground wykorzystuje teraz chmurę Private Cloud Compute, co pozwala generować szczegółowe, fotorealistyczne obrazy. Za ich pomocą można błyskawicznie stworzyć nową tapetę ekranu blokady czy unikalny plakat kontaktu. Usprawniono także komunikację — narzędzie Smart Reply w aplikacjach Mail i Wiadomości jest w stanie przeanalizować nasz personalny styl pisania, podrzucając automatyczne odpowiedzi brzmiące całkowicie naturalnie i adekwatnie do naszego słownictwa.