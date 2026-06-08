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Siri AI zastępuje zwykłą Siri. W końcu używalny asystent

Firma Apple zaprezentowała Siri AI — całkowicie przebudowaną, znacznie inteligentniejszą i bardziej osobistą wersję swojego flagowego asystenta.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 20:43
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Siri AI zastępuje zwykłą Siri. W końcu używalny asystent
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Osobisty kontekst i świadomość ekranu

Kluczową innowacją jest głębokie zrozumienie „osobistego kontekstu” użytkownika. Siri AI potrafi przeszukiwać wiadomości, e-maile oraz bibliotekę zdjęć, by precyzyjnie odpowiadać na pytania. Możesz zapytać: „Znajdź restaurację, którą polecał mi w zeszłym tygodniu Tomek” albo poprosić o błyskawiczne wyciągnięcie numeru rezerwacji ze starego e-maila. Asystent potrafi wykonać ciągi działań na wielu aplikacjach - od przygotowania szkicu wiadomości od zera po zaawansowaną edycję i udostępnianie zdjęć.

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Siri AI zyskała również „świadomość ekranu” (onscreen awareness). Oznacza to, że asystent doskonale wie, co aktualnie wyświetla się na Twoim urządzeniu. Jeśli czytasz SMS o planowanym spotkaniu ze znajomymi, możesz bez wychodzenia z aplikacji poprosić Siri o odszukanie w sieci odpowiedniego przepisu kulinarnego i dodanie go wprost do systemowych Notatek. Same konwersacje są płynne, wysoce interaktywne i wspierane wiedzą pobieraną na bieżąco z internetu.

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Nowy interfejs i dedykowana aplikacja

Sposób integracji z systemem również uległ gruntownej przebudowie. Na najnowszym iPhonie 17 Pro  Siri AI wywołuje się intuicyjnym gestem przesunięcia w dół z Dynamic Island. Na iPadach i Macach asystenta w pełni zintegrowano z wyszukiwarką Spotlight, a użytkownicy Apple Vision Pro mogą zwracać się do nowego, wirtualnego obiektu 3D umieszczonego w ich własnej przestrzeni.

Na urządzeniach Apple zadebiutowała też dedykowana aplikacja Siri. Wykorzystuje ona chmurę iCloud do bezpiecznej synchronizacji historii konwersacji na wszystkich sprzętach, co oznacza, że rozmowę zaczętą na komputerze Mac bez trudu dokończysz na swoim Apple Watchu. Dodatkową innowacją jest nowy Tryb Siri w Aparacie, który korzystając z obiektywu w czasie rzeczywistym analizuje otoczenie i dostarcza nam cennych informacji.

Siri AI zastępuje zwykłą Siri. W końcu używalny asystent

Prywatność na pierwszym miejscu

Mimo ogromnej mocy obliczeniowej potrzebnej do obsługi asystenta, Apple podtrzymuje swoje rygorystyczne standardy prywatności. Siri AI działa w oparciu o szybkie modele lokalne (on-device) oraz rozbudowaną architekturę Private Cloud Compute. Najbardziej złożone zadania kierowane na serwery Apple są tam przetwarzane z absolutną gwarancją bezpieczeństwa — dane użytkowników nigdy nie są na nich zapisywane ani nikomu udostępniane.

Wzbogacona o znacznie ulepszone dyktowanie oraz możliwość dostosowania parametrów głosu, nowa Siri AI trafia do testów dla deweloperów już dziś. Publiczna wersja beta ujrzy światło dzienne pod koniec roku, oficjalnie otwierając nowy, fascynujący rozdział dla sztucznej inteligencji. Polacy muszą jednak póki co powstrzymać entuzjazm — o czym szerzej piszemy tutaj.

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Źródła zdjęć: Apple
Źródła tekstu: Apple