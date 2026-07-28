AMD zwariowało. Dostaniemy kartę graficzną z 4 GB pamięci VRAM

Ostatnimi czasy AMD zdecydowanie ma problem na rynku kart graficznych. Rodzina Radeon RX 9000 na bazie architektury RDNA 4 nie tylko nie jest w stanie walczyć z serią GeForce RTX 5000, ale często przegrywa z wyżej pozycjonowanymi modelami poprzedniej generacji. Co więc postanowili zrobić Czerwoni? Wydać jeszcze słabsze układy.

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Taka specyfikacja nie wystarczy do najnowszych gier w 1080p

Na stronie firm ASRock oraz Sapphire - czyli jednych z większych partnerów AMD - pojawiła się karta graficzna Radeon RX 9050. Mówimy o układzie na bazie mocno przyciętego rdzenia Navi 44, który wyposażono w 1024 procesory strumieniujące. Taktowanie ma sięgać do 2760 MHz.

Teoretycznie byłaby to akceptowalna specyfikacja dla budżetowego układu lub rozwiązania do małych komputerów. Niestety, do sklepów trafią dwie wersje różniące się pamięcią VRAM. Jedna z nich to 8 GB typu GDDR6 na 128-bitowej szynie danych, a drugie to absurdalne 4 GB na 64-bitowej szynie danych. Taka pojemność może nie wystarczyć już do zabawy w Full HD.

Jakby tego było mało, żaden z wspomnianych producentów nie zdecydował się na wersję niskoprofilową czy jednoslotową, co mogłoby wyjaśniać taką konfigurację - komputery SFF oraz maszyny biurowe. Nie pomaga też, że wymagany jest przewód zasilający 8-pin pomimo TBP rzędu 100 W.