Sprzęt

AMD zwariowało. Dostaniemy kartę graficzną z 4 GB pamięci VRAM

Nad rynkiem komputerów zbierają się coraz ciemniejsze chmury. Nowe karty graficzne wracają do konfiguracji, której nie widzieliśmy od lat.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:00
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
AMD zwariowało. Dostaniemy kartę graficzną z 4 GB pamięci VRAM
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Ostatnimi czasy AMD zdecydowanie ma problem na rynku kart graficznych. Rodzina Radeon RX 9000 na bazie architektury RDNA 4 nie tylko nie jest w stanie walczyć z serią GeForce RTX 5000, ale często przegrywa z wyżej pozycjonowanymi modelami poprzedniej generacji. Co więc postanowili zrobić Czerwoni? Wydać jeszcze słabsze układy.

Dalsza część tekstu pod wideo

Taka specyfikacja nie wystarczy do najnowszych gier w 1080p

Na stronie firm ASRock oraz Sapphire - czyli jednych z większych partnerów AMD - pojawiła się karta graficzna Radeon RX 9050. Mówimy o układzie na bazie mocno przyciętego rdzenia Navi 44, który wyposażono w 1024 procesory strumieniujące. Taktowanie ma sięgać do 2760 MHz.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Karta graficzna GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8GB
Karta graficzna GIGABYTE Radeon RX 9060 XT Gaming OC 8GB
0 zł
1699.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1699.99 zł
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti EAGLE SFF OC 16GB DLSS 4.5
Karta graficzna GIGABYTE GeForce RTX 5070 Ti EAGLE SFF OC 16GB DLSS 4.5
-500.99 zł
4999.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4499 zł
Karta graficzna ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC 16GB
Karta graficzna ASUS Prime Radeon RX 9070 XT OC 16GB
0 zł
3259 zł - najniższa cena
Kup teraz 3259 zł
Advertisement

Teoretycznie byłaby to akceptowalna specyfikacja dla budżetowego układu lub rozwiązania do małych komputerów. Niestety, do sklepów trafią dwie wersje różniące się pamięcią VRAM. Jedna z nich to 8 GB typu GDDR6 na 128-bitowej szynie danych, a drugie to absurdalne 4 GB na 64-bitowej szynie danych. Taka pojemność może nie wystarczyć już do zabawy w Full HD.

AMD zwariowało. Dostaniemy kartę graficzną z 4 GB pamięci VRAM

Jakby tego było mało, żaden z wspomnianych producentów nie zdecydował się na wersję niskoprofilową czy jednoslotową, co mogłoby wyjaśniać taką konfigurację - komputery SFF oraz maszyny biurowe. Nie pomaga też, że wymagany jest przewód zasilający 8-pin pomimo TBP rzędu 100 W.

Data premiery i sugerowane ceny pozostają nieznane. Jednak w sklepach zaczęły pojawiać się już gotowe PC z omawianą kartą. Konfiguracja AMD Ryzen 5 5500 + Radaeon RX 9050 4 GB + 8 GB RAM DDR4 + SSD 500 GB wyceniona została na 890 dolarów, czyli ok. 3379 złotych + VAT.

ASUS GeForce RTX 5050 Dual OC 8 GB
Image
telepolis
amd karta graficzna GPU GDDR6 ASRock Sapphire AMD RDNA4 Radeon RX 9000 AMD Radeon RX 9050
Źródła zdjęć: ASRock, Sapphire
Źródła tekstu: ASRock, Sapphire, Oprac. własne