Korzystasz z konta w ten sposób? Oszuści uwzięli się na takich klientów

Okazuje się, że oszuści coraz częściej gnębią coraz to młodszych, działających w pośpiechu, użytkowników bankowości elektronicznych. W atakach kierowanych na nich, wykorzystują najbardziej jeden element - presję czasu. Ale nie tylko tego należy się obawiać. Alior Bank wydał oficjalne ostrzeżenie.

Anna Kopeć (AnnaKo)
08:31
Alior Bank ostrzega szczególnie młode osoby

Przestępcy nie oszczędzają nikogo, ani nie liczą się z niczym. Coraz częściej jednak sięgają po chwyty psychologiczne. Starają się zbudować u atakowanego przeświadczenie o konieczności natychmiastowej realizacji polecenia przekazanego im w natłoku innych informacji. Wszystko po to, aby atakowany nie zdążył zweryfikować ani przemyśleć działania. 

Młodzi zawsze się spieszą 

Młode osoby zazwyczaj działają w trybie "tu i teraz". To one wykonują zwykle natychmiastowe płatności, klikają w linki w komunikatorach, szybko odpowiadają na wiadomości i rzadko znajdują czas na weryfikację dostarczanych im informacji.

czytamy w komunikacie Alior Banku. 

Dlatego też oszuści budują scenariusze ataku, które wykorzystują najczęściej:

  • Pośpiech. To różnego rodzaju "odliczanie" i "ostatnie szansy". Np. "Masz 10 min, inaczej konto zostanie zablokowane.
  • Emocje. Takie jak, wstyd, strach, ekscytacja.
  • Natychmiastowa reakcja. Stąd ataki przez portale społecznościowe i DM.
  • Autorytet. To słynne podszywanie się pod banki lub instytucje. 

Najczęstsze scenariusze, jakie oszuści wykorzystują obecnie to:

  • Praca za lajki i szybki zarobek.
  • Phishing mobilny (link do fałszywego serwisu z płatnościami zaszyty w wiadomości). 
  • Oszustwa w grach. Darmowe skiny, kody do wydatków lub wymiana waluty. Wszystko to prowadzi do fałszywej strony logowania.
  • Manipulacja relacją. Ktoś udaje znajomego lub fałszywym profilem buduje zaufanie, następnie wyłudza dane i pieniądze.
  • Sextortion - szantaż materiałami intymnymi. 

Najważniejsza zasada, jaką powinni kierować się wszyscy, nie tylko młodzi, to - jeśli masz podejrzenia, zrób przerwę. Przerwij rozmowę i nie odpisuj. Pomyśl i przemyśl ewentualne konsekwencje. To wbrew pozorom, najlepszy sposób na to, aby odebrać oszustom największy atut - presję czasu. 

alior bank banki alior bank ostrzega Alior Bank komunikat
Źródła zdjęć: Artem Stepanov / Shutterstock
Źródła tekstu: Alior Bank