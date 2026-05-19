Korzystasz z konta w ten sposób? Oszuści uwzięli się na takich klientów
Okazuje się, że oszuści coraz częściej gnębią coraz to młodszych, działających w pośpiechu, użytkowników bankowości elektronicznych. W atakach kierowanych na nich, wykorzystują najbardziej jeden element - presję czasu. Ale nie tylko tego należy się obawiać. Alior Bank wydał oficjalne ostrzeżenie.
Alior Bank ostrzega szczególnie młode osoby
Przestępcy nie oszczędzają nikogo, ani nie liczą się z niczym. Coraz częściej jednak sięgają po chwyty psychologiczne. Starają się zbudować u atakowanego przeświadczenie o konieczności natychmiastowej realizacji polecenia przekazanego im w natłoku innych informacji. Wszystko po to, aby atakowany nie zdążył zweryfikować ani przemyśleć działania.
Młodzi zawsze się spieszą
Młode osoby zazwyczaj działają w trybie "tu i teraz". To one wykonują zwykle natychmiastowe płatności, klikają w linki w komunikatorach, szybko odpowiadają na wiadomości i rzadko znajdują czas na weryfikację dostarczanych im informacji.
Dlatego też oszuści budują scenariusze ataku, które wykorzystują najczęściej:
- Pośpiech. To różnego rodzaju "odliczanie" i "ostatnie szansy". Np. "Masz 10 min, inaczej konto zostanie zablokowane.
- Emocje. Takie jak, wstyd, strach, ekscytacja.
- Natychmiastowa reakcja. Stąd ataki przez portale społecznościowe i DM.
- Autorytet. To słynne podszywanie się pod banki lub instytucje.
Najczęstsze scenariusze, jakie oszuści wykorzystują obecnie to:
- Praca za lajki i szybki zarobek.
- Phishing mobilny (link do fałszywego serwisu z płatnościami zaszyty w wiadomości).
- Oszustwa w grach. Darmowe skiny, kody do wydatków lub wymiana waluty. Wszystko to prowadzi do fałszywej strony logowania.
- Manipulacja relacją. Ktoś udaje znajomego lub fałszywym profilem buduje zaufanie, następnie wyłudza dane i pieniądze.
- Sextortion - szantaż materiałami intymnymi.
Najważniejsza zasada, jaką powinni kierować się wszyscy, nie tylko młodzi, to - jeśli masz podejrzenia, zrób przerwę. Przerwij rozmowę i nie odpisuj. Pomyśl i przemyśl ewentualne konsekwencje. To wbrew pozorom, najlepszy sposób na to, aby odebrać oszustom największy atut - presję czasu.