Odsłonięto Projekt Firefly. Jego celem są tańsze laptopy

Wygląda na to, że Apple namieszało na rynku za sprawą MacBooka Neo. Wszyscy nagle przypomnieli sobie o budżetowych modelach, które nie straszą designem.

Przemysław Banasiak (Yokai)
21:55
Intel ma nowy pomysł na tanie laptopy z Windowsem. Firma zapowiedziała oficjalnie "Project Firefly", czyli inicjatywę wymierzoną w przystępne cenowo konstrukcje z procesorami Core Series 3, znanymi też pod nazwą Wildcat Lake. Nie chodzi tu oczywiście o pogoń za rekordową wydajnością, a raczej o uproszczenie produkcji i obniżenie kosztów.

Pierwsze zapowiedziane konstrukcje to koszt około 2299 złotych

Projekt ma korzystać z dojrzałego łańcucha dostaw dla smartfonów. Intel chce postawić na bardziej ustandaryzowane interfejsy, mniejsze PCB oraz gotowe projekty bazowe, które producenci laptopów mogliby łatwiej przenosić między kolejnymi modelami. W praktyce może to oznaczać mniej pracy po stronie OEM-ów i szybsze wypuszczanie tanich komputerów.

Podczas chińskiej prezentacji Sam Gao z działu Client Computing Group Intela pokazał referencyjny projekt laptopa. Urządzenie miało obudowę z dolną częścią pozbawioną dużych otworów wentylacyjnych, a całość zamknięto w konstrukcji o grubości około 11 mm. Wygląda to jak swoista odpowiedź na szalenie popularną serię Apple MacBook Neo.

O specyfikacji procesorów Intel Wildcat Lake rozpisywaliśmy się wcześniej. Są to tańsze układy oferujące do 6 rdzeni z taktowaniem 4,8 GHz, NPU o wydajności do 17 TOPS oraz proste iGPU z dwiema jednostkami Xe. Pobór mocy oscyluje w granicach 15-35 W. Całość dopełnia obsługa pamięci LPDDR5X-7467 lub DDR5-6400, ale tylko w trybie jednokanałowym.

Co ważne, laptopy z nowymi CPU zostały już pokazane. Mowa m.in. o firmach jak ASUS, HP, Honor czy CHUWI. Ich ceny w Chinach oscylują na poziomie 4299 renminbi, czyli około 2299 złotych. Jednak pierwszym modelem objętym oficjalnie Project Firefly ma być Lenovo Lecoo Air 14.

Źródła zdjęć: IT Home, Golden Pig Upgrade
Źródła tekstu: IT Home, Weibo / Golden Pig Upgrade, VideoCardz, oprac. własne