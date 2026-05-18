JBL PartyBox 130 to potwór. Sąsiedzi już go nie lubią

JBL PartyBox 130 to kolejny model z rodziny imprezowych kolumn, który sprawdzi się zwłaszcza na plenerowych i domowych wydarzeniach. Podobnie jako inne głośniki z tej linii, nowość ma składaną rączkę ułatwiającą transport oraz obudowę odporną na zachlapania zgodnie z normą IPX4. Choć nie jest to rekordowa wytrzymałość, pozwoli bez obaw cieszyć się muzyką, nawet gdy spadnie lekki deszcz.

Za brzmienie – o łącznej mocy wyjściowej 200 W RMS – odpowiadają dwa przetworniki niskotonowe o średnicy 5,25 cala oraz dwa jednocalowe kopułkowe głośniki wysokotonowe z jedwabną membraną. System oferuje pasmo przenoszenia od 40 Hz do 20 kHz.

Głośnik wykorzystuje technologię AI Sound Boost, która w czasie rzeczywistym analizuje sygnał audio, aby skutecznie ograniczać zniekształcenia przy najwyższych poziomach głośności. Dodatkowe wsparcie zapewnia wbudowany tryb Smart EQ, który automatycznie dopasowuje charakterystykę brzmienia do rodzaju odtwarzanych treści, płynnie przełączając się między muzyką, podcastami czy wokalem podczas karaoke.

JBL PartyBox 130 łączy się przez Bluetooth 6.0 oraz port USB-C wspierający odtwarzanie bezstratnego formatu audio prosto z aplikacji streamingowych. Ma też wejście optyczne do podłączenia telewizora oraz wejścia mikrofonowe i gitarowe, a do tego funkcję karaoke i korekcję wokalu. Głośnik jest w pełni zgodny z technologią Auracast, co pozwala na bezprzewodowe łączenie go z wieloma innymi kompatybilnymi sprzętami JBL lub szybkie stworzenie wydajnego zestawu stereofonicznego.

Imprezowy charakter urządzenia podkreśla nowa generacja efektów świetlnych. Futurystyczna iluminacja obejmuje dynamiczne animacje zsynchronizowane z rytmem muzyki oraz intensywne efekty stroboskopowe, które pomagają stworzyć klubową atmosferę w dowolnym miejscu. Sterowanie urządzeniem – zarówno muzyką, jak i efektami świetlnymi – odbywa się z poziomu aplikacji JBL One.

Zastosowany wymienny akumulator litowo-jonowy pozwala na 15 godzin ciągłej zabawy na jednym ładowaniu, a specjalna funkcja Playtime Boost potrafi wydłużyć ten czas o dodatkowe trzy godziny. W sytuacjach awaryjnych zaledwie 10-minutowe podłączenie do prądu dostarcza energii na kolejne 80 minut odtwarzania, natomiast pełne naładowanie ogniwa zajmuje mniej niż trzy godziny.