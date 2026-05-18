TSMC szykuje się do ery 1 nm. Konkurencja nadal w tyle

Jeszcze w tym roku na rynek mają trafić pierwsze układy produkowane w litografii klasy 2 nm od TSMC. Mowa przede wszystkim o węzłach N2 i N2P, ale dla tajwańskiego giganta to dopiero początek kolejnego etapu wyścigu technologicznego. Firma ma już przygotowywać fundamenty pod produkcję w jeszcze bardziej zaawansowanych technologiach.

Samsung od lat ma ten sam problem, który odrzuca partnerów

TSMC próbuje jak najszybciej zwiększyć swoje moce produkcyjne. W trakcie budowy znajduje się 12 nowych zakładów. Część z nich ma być związana z produkcją 2 nm, część z litografią A14 (klasy 1,4 nm), a długofalowo firma myśli już o zejściu do 1 nm. To istotne nie tylko dla rynku smartfonów czy komputerów, ale też dla całej branży AI, HPC i centrów danych.

Nie oznacza to jednak, że chipy 1 nm są tuż za rogiem. Kluczowy ma być projekt rozbudowy Longtan Phase III, w ramach którego TSMC dopiero w 2029 roku rozpocznie pozyskiwanie gruntów pod kolejne inwestycje. To sugeruje, że masowa produkcja ruszy najwcześniej w 2030-2031 roku.

W przypadku tak zaawansowanych procesów Tajwańczycy nie mają dużej konkurencji - mowa zasadniczo tylko o Samsungu i Intelu. Koreańczycy teoretycznie mają celować z litografią 1 nm w 2029 rok, co na papierze wygląda bardzo imponująco, ale w praktyce czebol od wielu lat zmaga się z tym samym problemem - niskim uzyskiem.

To właśnie stabilność produkcji pozostaje największą przewagą TSMC. Nawet jeśli Samsung szybko wdraża kolejne węzły, wielu klientów nadal traktuje go raczej jako opcję zapasową niż pełnoprawną alternatywę. Zwłaszcza w przypadku dużych chipów do pracy ze sztuczną inteligencją, gdzie każdy defekt to dużo większa strata niż w segmencie konsumenckim.