Forza Horizon 6 z rekordem grających. A gra nawet jeszcze nie wyszła

Więcej graczy niż Forza Horizon 5

16 maja 2026, sobota. Większość osób cieszyło się weekendem, ale z racji tego, że Forza Horizon 6 ukazała się już w formie wcześniejszego dostępu – był to idealny czas, aby zapoznać się z grą. Oficjalna premiera długo wyczekiwanej gry wyścigowej jest 19 maja 2026, we wtorek – natomiast osoby, które zakupiły Premium Edition mogły już grać od piątku 15 maja 2026.

Jak się okazało, popyt na grę był niesamowity, bo pomimo dodatkowych kosztów wiążących się z nabyciem Premium Edition – Forza Horizon 6 ma już więcej aktywnych graczy niż Forza Horizon 5. To wszystko pomimo tego, że standardowa premiera jeszcze nie miała miejsca. Według SteamDB, gra osiągnęła poziom 178 009 jednocześnie aktywnych graczy 16 maja. Jest to osiągnięcie o tyle istotne, bo Forza Horizon 5 mogła się cieszyć szczytem na poziomie 81 tys. aktywnych graczy 4 i pół roku temu. Natomiast obecnie piątka oscyluje w granicach 15–19 tys. jednocześnie grających na Steamie.

Wersja Premium gry to niemały wydatek, bo kosztuje 519 zł, ale pokazuje, że chętnych graczy to jednak nie powstrzyma, a FOMO jest zbyt silne.