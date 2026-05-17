Szukasz taniego smartfonu? Ten ma 8 GB RAM i jest za 399 zł

Kryzys RAM odbija się na cenach tanich smartfonów, jak i na ilości pamięci operacyjnej w ich wnętrzu. Jednak dzięki promocjom takim jak ta nie jest to aż tak mocno odczuwalne.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
15:19
Czy podawana cena wyjściowa za Motorolę Moto G15 wynosząca 699 zł jest realna? Nie wiem, chociaż widzę sklepy, gdzie cena początkowa wynosi 549 zł. Nie zmienia to jednak faktu, że 399 zł to obecnie najlepsza cena na rynku, a w sklepach konkurencji smartfon ten jest do kupienia w promocji za 499 zł. Dlatego ja bym się nie zastanawiał dłużej nad taką nieścisłością. 

Motorola Moto G15 8 GB RAM za grosze

Motorola Moto G15 to smartfon dla mało wymagających lub na wyjazdy

Mamy tu naprawdę sensowne urządzenie w niskiej cenie. Owszem, jest to model dość podstawowy, jednak wyposażony został w naprawdę duży zapas RAM, jak i procesor, który wciąż oferuje sensowną wydajność. Budżetowość odczujemy tu więc jedynie na aparacie, dość wolnym ładowaniu do 18 W, czy braku 5G. Wciąż to jednak świetna opcja dla kogoś, kto nie wymaga od urządzenia zbyt wiele. Ewentualnie jako smartfon na wypady dla osób, które po imprezie często wracają z rozbitą szybką, lub jako pierwsze urządzenie dla dziecka. Chociaż raczej dziecka z wyjątkowo dużymi dłońmi i kieszeniami.

Mamy tu bowiem 6,72-calowy ekran Full HD+. Sercem urządzenia jest natomiast układ Mediatek Helio G81 Extreme, którego wspiera wspominane tu już kilkukrotnie 8 GB RAM — i to nie jest ostatni raz, kiedy o tym mówię — a także 128 GB miejsca na dane. Co nie jest problemem, bo slot kart pamięci też tu mamy. Bateria to natomiast 5200 mAh.

Mamy tu także NFC, więc możemy zapomnieć o noszeniu ze sobą portfela, a także odporność na wodę i pył w ramach normy IP54. Nada się on więc i na ruszenie w miasto i na ryby. A do tego na pokładzie znajduje się radio FM, czyli coraz rzadszy gość we współczesnych smartfonach. I tak: port Jack 3.5 mm też jest obecny. Wszystko to z 8 GB RAM — obiecywałem, że wspomnę — kupicie za jedyne 399 zł

Źródła zdjęć: Motorola