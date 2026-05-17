Vivo szykuje kieszonkową kamerę z gimbalem. Na pokładzie flagowa matryca Sony

Z najnowszych przecieków ujawnionych przez Digital Chat Station wynika, że nadchodzące urządzenie, znane na razie pod roboczą nazwą Vivo Pocket, ma mocno konkurować z kamerami DJI, a Vivo zamierza wykroić dla siebie jak największy kawałek tego tortu. Mają w tym pomóc doświadczenia Vivo zebrane z rynku fotograficznych smartfonów.

Vivo Pocket powstaje według sprawdzonego wzorca – to poręczna kamera z gimbalem, która pozwoli wygodnie nagrywać wysokiej jakości wideo (4K lub może nawet 8K) i robić zdjęcia w każdych warunkach, co przede wszystkim docenią twórcy w mediach społecznościowych.

Sercem Vivo Pocket ma być flagowa matryca Sony LYT-901 w formacie 1/1,1 cala i rozdzielczości 200 Mpix. Wykorzystanie tego sensora, który niedawno trafił do Vivo X300 Ultra czy Oppo Find X9 Ultra, pozwoli Vivo na uzyskanie wysokiej jakości bezstratnego zoomu cyfrowego podczas nagrywania wideo oraz robienie zdjęć, które finalnie mogą prezentować się lepiej niż te z DJI Osmo Pocket 4 z matrycą 37 Mpix.

Z plotek wynika także, że Vivo Pocket będzie napędzany przez wydajny procesor przetwarzania obrazu, spekuluje się również o potencjalnym wykorzystaniu algorytmów kolorystycznych marki Zeiss. Nie ma wątpliwości, że Vivo będzie się starało w jak największym stopniu wykorzystać zasoby i doświadczenie zebrane podczas projektowania i produkcji swoich fotograficznych smartfonów.

Digital Chat Station donosi, że obecne prototypy są w zaawansowanej fazie rozwoju, a w najbliższym tygodniu pierwsze egzemplarze mają trafić do wybranych twórców w celu przeprowadzenia testów w rzeczywistych scenariuszach.

Urządzenie projektowane jest z myślą o segmencie premium. Premiera Vivo Pocket została zaplanowana na końcówkę 2026 roku, co zbiegnie się w czasie z oczekiwanym debiutem rynkowym dwuobiektywowego DJI Osmo Pocket 4P oraz projektowanej z Leicą kamery Insta360 Luna Ultra.