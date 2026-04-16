Nowość dla twórców wideo. DJI Osmo Pocket 4 wchodzi na rynek

Większa matryca i śledzenie obiektów

Kamera DJI Osmo Pocket 4 otrzymała matrycę CMOS o wielkości 1 cala. Sprzęt nagrywa wideo w rozdzielczości 4K przy 240 klatkach na sekundę. Producent zastosował obiektyw z przysłoną f/2.0, co zapewnia czytelny obraz w słabym oświetleniu. Urządzenie rejestruje 14 stopni rozpiętości tonalnej. Obsługuje również 10-bitowy profil kolorów D-Log.

Takie parametry pozwalają na wierne oddanie barw o zmierzchu lub w innych trudnych warunkach oświetleniowych. Sprzęt osiąga też wysoką wydajność podczas pracy w oświetleniu o wysokim kontraście. Jakość obrazu prosto z kamery pozwala uzyskać naturalne odcienie skóry na portretach. O stabilność nagrań w trakcie marszu dba trójosiowa stabilizacja obrazu. Kamera ma kilka trybów pracy gimbala, które odpowiadają za płynne ruchy obiektywu.

Urządzenie wykorzystuje udoskonalony system ActiveTrack 7.0. Utrzymuje on obiekty w kadrze przy maksymalnie czterokrotnym przybliżeniu. Kamera bez problemu śledzi wybrane osoby poruszające się w tłumie. Funkcja Subject Lock Tracking blokuje ostrość kamery na zadanym obiekcie. Zmiana śledzonego celu wymaga jedynie dotknięcia ekranu.

Użytkownik może skorzystać także z funkcji priorytetu ostrości dla wcześniej zarejestrowanej osoby. Sterowanie sprzętem ułatwiają gesty. Pokazanie dłoni włącza system śledzenia, a znak "V" robi zdjęcie lub uruchamia nagrywanie wideo. W oprogramowaniu znalazł się też tryb Spotlight Follow oraz Dynamic Framing.

Pamięć wbudowana i odświeżone sterowanie

Producent całkowicie przeprojektował obsługę urządzenia. Nagrywanie można rozpocząć poprzez proste obrócenie ekranu. Poniżej wyświetlacza umieszczono dwa nowe fizyczne przyciski. Pierwszy z nich to dedykowany klawisz zoomu. Pozwala on na przełączanie się między bezstratnym przybliżeniem 1x i 2x oraz na szybki skok do powiększenia 4x. Drugi przycisk służy do szybkiej aktywacji własnych ustawień twórcy. Zastosowano tutaj nowy joystick 5D do przesuwania kamery w tył, centrowania gimbala i łatwego obracania obiektywu.

Urządzenie oferuje 107 GB wbudowanej pamięci. Pliki można przesyłać z prędkością do 800 MB/s bez używania karty pamięci. Kamera współpracuje z całym ekosystemem DJI OsmoAudio. Wbudowane mikrofony samodzielnie rejestrują dźwięk otoczenia i mowę. Sprzęt łączy się jednak bezpośrednio z nadajnikami bezprzewodowymi DJI Mic 2, Mic 3 oraz Mic Mini. Daje to możliwość na zaawansowane, czterokanałowe nagrywanie dźwięku.

Szybkie ładowanie akumulatora od zera do 80% trwa 18 minut. Przekłada się to na około trzy godziny ciągłej pracy. Pełna bateria wystarcza z kolei na 240 minut nagrywania materiału w formacie 1080p i 24 klatkach na sekundę. Oprogramowanie daje dodatkowo dostęp do trybu Slow Shutter Video dla uzyskania efektownego rozmycia w ruchu. Funkcja In-Camera Beautify na bieżąco poprawia jasność i tonację skóry na nagraniach.

Dostępne zestawy i pakiety ochronne

Właśnie ruszyła przedsprzedaż modelu Osmo Pocket 4 w Europie, również w Polsce. Oficjalna sprzedaż oraz wysyłka urządzeń do klientów rozpoczną się 22 kwietnia 2026 roku. Użytkownicy mają do wyboru trzy wersje zestawów. Pakiet Essential Combo kosztuje od 479 euro (2030 zł) i zawiera kamerę, kabel ładujący USB-C, uchwyt z gwintem 1/4 cala oraz pokrowiec przenośny.

Wersja Standard Combo w cenie od 499 euro (w Polsce 2299 zł) oferuje to samo, a dodatkowo zawiera zacisk gimbala i pasek na nadgarstek.Najbogatszy zestaw Creator Combo wyceniono na kwotę od 619 euro (w Polsce 2799 zł). W jego skład wchodzi kompletna zawartość wersji Standard oraz dodatkowy obiektyw szerokokątny, mikrofon bezprzewodowy DJI Mic 3 z akcesoriami magnetycznymi, zewnętrzna lampa doświetlająca, mini statyw i torba transportowa.