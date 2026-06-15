Hit z AliExpress powraca. Im więcej kupisz, tym taniej

A wszystko to najlepiej przy zakupie większego zapasu dla rodziny i znajomych. Tak bowiem działa nowa promocja na AliExpress: im więcej, tym taniej. I tak standardowa cena wynosi 73,59 zł. jednak przy zakupie 5 sztuk spada już do poziomu 66,19 zł za egzemplarz, a przy 10 do 65,39 zł. Jak widać, warto, chociaż te 4 kolejne osoby namówić do wspólnego zakupu. Tym bardziej że dostawa jest darmowa.