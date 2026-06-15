Hit z AliExpress powraca. Im więcej kupisz, tym taniej
Wakacje już za pasem. A jak wakacje to grille, ogniska, ale i praca na zewnątrz. I tu do gry wchodzi dmuchawa z AliExpress, która i wydmucha najoporniejszy kurz i podsyci ogień, a i wspomoże wysuszyć włosy zmoczone nad jeziorem.
A wszystko to najlepiej przy zakupie większego zapasu dla rodziny i znajomych. Tak bowiem działa nowa promocja na AliExpress: im więcej, tym taniej. I tak standardowa cena wynosi 73,59 zł. jednak przy zakupie 5 sztuk spada już do poziomu 66,19 zł za egzemplarz, a przy 10 do 65,39 zł. Jak widać, warto, chociaż te 4 kolejne osoby namówić do wspólnego zakupu. Tym bardziej że dostawa jest darmowa.
Dmuchawa z AliExpress w ciekawej promocji
Sama dmuchawa oferuje do 130 tysięcy obrotów na minutę. To w połączeniu z licznymi końcówkami dostępnymi w zestawie przekłada się na jej wielozadaniowość. Dodatkowo można ją naładować przy pomocy kabla USB-C. Wbudowany ekran prezentuje natomiast aktualny stan naładowania akumulatora wyrażony w procentach. Natomiast w ciasnych miejscach niezastąpioną pomocą okaże się wbudowana latarka. Wszystko to w promocji, w której warto kupić na zapas, lub dla innych, chociażby na prezent.