Sprzęt

Galaxy S23 i problem po aktualizacji. Linie na ekranie

Nowa nakładka Samsunga miała przynieść ulepszenia i świeże funkcje. Tymczasem część użytkowników serii Galaxy S23 zgłasza poważny problem z ekranem.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 17:28
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Galaxy S23 i problem po aktualizacji. Linie na ekranie
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Niepokojące sygnały od użytkowników

W sieci szybko zaczęły pojawiać się relacje posiadaczy Galaxy S23, Galaxy S23+ i Galaxy S23 Ultra. Problem nie ogranicza się do jednego miejsca – zgłoszenia trafiają na Reddita, platformę X oraz oficjalne forum Samsunga. W wielu przypadkach scenariusz wygląda podobnie: telefon działał bez zarzutu, aktualizacja została zainstalowana, a chwilę później na ekranie pojawiła się wyraźna, pionowa linia.

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Na zdjęciach udostępnianych przez użytkowników widać charakterystyczny efekt – cienką linię biegnącą przez cały wyświetlacz. Może być zielona lub różowa. Co ważne, wiele osób podkreśla, że ich urządzenia nie były uszkodzone mechanicznie ani zalane.

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Co więcej, podobnych zgłoszeń w ostatnich tygodniach przybywa. Ich nasilenie wyraźnie pokrywa się z globalnym wdrażaniem One UI 8.5. To tylko podsyca podejrzenia, że aktualizacja może mieć z tym związek.

Czy winna jest temperatura?

Część użytkowników wskazuje na przegrzewanie się telefonu podczas instalacji aktualizacji. Pojawiają się nawet relacje osób, które próbowały chłodzić smartfon w trakcie procesu, aby uniknąć problemów.

Nie jest to jednak jednoznaczne wyjaśnienie. Wysoka temperatura bywa powiązana z uszkodzeniami paneli OLED, ale w tym przypadku możliwe jest też inne źródło problemu – na przykład błąd w oprogramowaniu sterującym wyświetlaczem lub ujawnienie ukrytej wady sprzętowej.

Różowa linia po aktualizacji

Jeden z użytkowników Galaxy S23 Ultra dokładnie opisał sytuację. Różowa pionowa linia pojawiła się natychmiast po instalacji One UI 8.5. Wcześniej telefon działał bez najmniejszych problemów. Urządzenie nie było uszkodzone, naprawiane ani narażone na kontakt z wodą.

Użytkownik pyta wprost, czy inni mają podobne doświadczenia, czy Samsung oferuje darmową wymianę ekranu i jak wygląda procedura zgłoszenia usterki. To pokazuje, że problem nie jest już jednostkowy, a zaczyna dotyczyć większej grupy osób.

Samsung Galaxy S23 Ultra
864 opinii
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Pamięć RAM 12 GB
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Pamięć wbudowana 256 GB
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Ekran 6.60" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 3.36 GHz
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Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23
808 opinii
Ekran 6.10" Dynamic AMOLED
Pamięć RAM 8 GB
Procesor 3.36 GHz
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Pamięć wbudowana 256 GB
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One UI 8.5 ma więcej problemów

To nie pierwszy sygnał, że One UI 8.5 nie jest wolne od błędów. Wcześniej pojawiały się doniesienia o niedziałającym trybie ciemnym czy problemach z połączeniami wideo. Były to jednak typowe usterki programowe.

W tym przypadku sytuacja wygląda poważniej. Linie na ekranie sugerują problem sprzętowy, który może wymagać wymiany wyświetlacza. A to oznacza już konkretne koszty i kłopot dla użytkownika.

Sprawy nie ułatwia polityka serwisowa Samsunga. Firma oferuje darmową wymianę ekranu w takich przypadkach, ale tylko jeśli urządzenie mieści się w trzyletnim okresie od zakupu. Po jego upływie użytkownik musi zapłacić z własnej kieszeni. A to może kosztować nawet 1000 zł lub więcej.

Galaxy S23 i problem po aktualizacji. Linie na ekranie

Co powinieneś zrobić teraz?

Jeśli korzystasz z Galaxy S23 i jeszcze nie zainstalowałeś One UI 8.5, rozsądnie będzie wstrzymać się z aktualizacją. Przynajmniej do czasu, aż Samsung odniesie się do problemu. W przypadku gdy linia już pojawiła się na ekranie:

  • wykonaj kopię zapasową danych,
  • zgłoś problem w Samsung Members,
  • udaj się do autoryzowanego serwisu.

Na razie producent nie wydał oficjalnego komunikatu. Jeśli jednak liczba zgłoszeń będzie rosła, reakcja wydaje się nieunikniona.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Marian Szutiak / Telepolis.pl, Android Authority
Źródła tekstu: Forum Samsung, X, Android Authority