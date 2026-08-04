Sprzęt

x-kom wyprzedaje za pół ceny, a ja korzystam od miesięcy i jestem zachwycony

Około 20. Tyle mam powerbanków poupychanych po szufladach. Z jednych korzystam częściej a z innych rzadziej. Ten konkretny jest jednak w mojej ścisłej czołówce, a dziś kupicie go za śmieszne pieniądze.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 08:22
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x-kom wyprzedaje za pół ceny, a ja korzystam od miesięcy i jestem zachwycony
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To nie jest recenzja. Nie wrzuciłem tego powerbanku na sztuczne obciążenie i nie mogę Wam powiedzieć, jaką ma dokładną sprawność ani po jakim czasie schodzi z pełnej mocy, aby się nie przegrzać. Mogę za to powiedzieć, że bez problemu jest w stanie naładować MacBooka Air M4 do pełna i wciąż zostaje mu po tym kilkanaście procent zapasu. 

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Powerbank 20 000 idealny do laptopa Z kodem klasa2

Silver Monkey Powerbank 20 000 to idealny kompan laptopa

W przypadku MacBooka przekłada się to na dodatkowy dzień pracy z dala od gniazdka. Dodatkowo mamy tu do czynienia z płaskim powerbankiem, który idealnie pasuje do torby na laptopa. Chociaż w plecaku czy walizce też o wiele łatwiej go przewieźć dzięki takiej konstrukcji. 

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Powerbank ma 2 porty USB-A o mocy do 30 W każdy i dwa USB-C o mocy do 100 W każdy. Pełna moc urządzenia to natomiast 100 W. Z taką też mocą można go ładować, co nie jest czczą przechwałką, bo to akurat sprawdzałem wielokrotnie. I tu wychodzi kolejna zaleta takiej konstrukcji: porty są od siebie mocno odsunięte i nie ma mowy, żeby dziwaczna, niestandardowa wtyczka zablokowała sąsiedni, chyba że to wtyczka kątowa. 

Powerbank 20 000 idealny do laptopa Z kodem klasa2

Obudowa urządzenia jest wykonana z plastiku z żebrowaną fakturą na froncie. Gdybym miał się czegoś czepiać, to jest to nieco zbyt ciemny wyświetlacz. Gdybym miał coś pochwalić ponad moc i gabaryty... to byłby to wyświetlacz, który prezentuje napięcie i natężenie na wejściu i wyjściu, zamiast podawać tylko moc wyrażoną w watach. Tę to sobie sam mogę policzyć. A wszystko to za jedyne 119 zł z kodem klasa2. Czy warto? Oczywiście, że tak. 

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telepolis
powerbank Silver Monkey powerbank z x-kom
Źródła zdjęć: Paweł Maretycz / Telepolis