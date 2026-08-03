Hakerzy przejmują iPhone'y. Lepiej nie daj się złapać

Użytkownicy sprzętu Apple ponownie znaleźli się na celowniku cyberprzestępców. Analitycy z Censys wykryli kampanię prowadzoną przez nieznaną chińską grupę, która wykorzystuje ujawniony publicznie zestaw exploitów DarkSword. Operatorzy kampanii uruchomili ponad 100 stron internetowych, udających głównie panele logowania do Amazon Web Services oraz serwisu Apple ID.

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Apple załatało już omawiane w luki w systemie iOS

Infrastruktura napastników koncentruje się przede wszystkim w Hongkongu, ale powiązane z nią serwery znaleziono również w Japonii, Stanach Zjednoczonych i Europie. Badacze odkryli kilka paneli administracyjnych, pozwalających zarządzać atakami oraz przeglądać wykradzione dane.

DarkSword to kompletny zestaw narzędzi przeznaczonych do atakowania urządzeń działających pod kontrolą systemów iOS od wersji 18.4 do 18.7. Pierwsze kampanie z jego użyciem wykryto pod koniec 2025 roku w Arabii Saudyjskiej, Turcji, Malezji oraz Ukrainie. Początkowo narzędzie miało być wykorzystywane przez firmy zajmujące się komercyjną inwigilacją oraz grupy powiązane z administracjami państwowymi, jednak po wycieku kodu źródłowego trafiło również w ręce zwykłych cyberprzestępców.

Atak rozpoczyna się od skierowania ofiary na fałszywą stronę logowania. Osadzony w witrynie złośliwy element uruchamia kod JavaScript, który wykorzystuje załatane już luki w systemie iOS. Po udanym przejęciu urządzenia instalowane jest oprogramowanie GHOSTBLADE, służące do kradzieży danych oraz dalszego szpiegowania użytkownika.