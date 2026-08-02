Bezpieczeństwo

Użytkownicy WhatsApp znów nabijani w butelkę. Nawet znany polityk

Trwa atak na polskich użytkowników WhatsApp - alarmuje CERT. Kampania prowadzona przez przestępców dosięgnęła nawet polityków.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 18:51
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Użytkownicy WhatsApp znów nabijani w butelkę. Nawet znany polityk
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WhatsApp jako najpopularniejszy komunikator na świecie często oznacza gwarancję kontaktu z bliskimi, ale siłą rzeczy narażony jest też na działania przestępców. Ci po raz kolejny próbują przejąć cudze konta.

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Przestępcy przejmują konta WhatsApp i w imieniu ich właścicieli rozsyłają wiadomości informujące o rzekomym konkursie oraz proszą o oddanie głosu - czytamy w komunikacie CERT. Celem jest zmanipulowanie ofiary tak, by uzyskać dostęp do jej konta poprzez podłączenie nieznanego urządzenia.

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Sądząc, że oddajesz głos w konkursie, musisz zeskanować wskazany kod. Tymczasem oddajesz dostęp do swojego konta oszustom.

Co mogą z nim zrobić? Zazwyczaj pozyskują w ten sposób kolejne konta, a gdy sieć urośnie do satysfakcjonujących rozmiarów, proszą o pożyczki finansowe. To znany schemat, niestety cały czas efektywnie wykorzystywany.

Wiadomo, że ofiarą obecnie trwającej kampanii padło już kilka znanych osobistości. Swoje konto stracił m.in. dziennikarz sportowy Mateusz Rokuszewski, a także polityk Arkadiusz Myrcha. Bądźcie czujni i nie podzielcie ich losu.

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Źródła zdjęć: Shutterstock