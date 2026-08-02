Telefon do 2000 zł – TOP 5 na sierpień 2026

Czy 2000 zł to dużo pieniędzy? Zależy od kontekstu. Za szybkie zakupy w supermarkecie – tak. Za telefon komórkowy – niekoniecznie. Powiedziałbym, że jest to po prostu rozsądna kwota, za którą można wyrwać naprawdę fajny model ze średniej półki cenowej. Wiecie, taki, który ma dobre parametry, nie jest obarczony wieloma kompromisami, a czasem nawet może się pochwalić jedną czy dwiema funkcjami zapożyczonymi prosto od droższych kolegów z segmentu premium.

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Ale jak wybrać nowy telefon, by te 2000 zł nie było kasą wyrzuconą w błoto? Tutaj sprawa może się okazać nieco bardziej skomplikowana, bo przecież telefon telefonowi równy bynajmniej nie jest. Na szczęście znaleźliśmy w polskich sklepach kilka modeli, które możecie kupować praktycznie w ciemno.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach znajdziecie pięć smartfonów w cenie do 2000 zł. Każdy z nich stanowi świetny wybór i w swojej cenie będzie dobrym zakupem. Z tej piątki wyłoniliśmy jednak jeden model, które wręczyliśmy wyróżnienie „Wybór Redakcji” jako najlepszemu naszym zdaniem reprezentantowi omawianego segmentu.

Głównym kryterium wyboru podczas układania listy była kwestia opłacalności. Szukaliśmy urządzeń, które w swojej kategorii cenowej są w stanie zaoferować jak najlepsze parametry i wyposażenie. Istotne było także późniejsze wsparcie – preferujemy urządzenia, które w perspektywie mają co najmniej kilka dużych aktualizacji.

Jako punkt odniesienia tradycyjnie braliśmy ceny w dużych, znanych sklepach, w których nie musimy się martwić o potencjalne zawirowania w związku z realizacją zamówienia czy późniejszą reklamacją.

Smartfony uszeregowane zostały w kolejności alfabetycznej. Wyjątek stanowi Wybór Redakcji, który znajdziecie na ostatniej stronie artykułu. Nie zgadzacie się z naszym wyborem? W takiej sytuacji możecie oddać głos na swojego faworyta w naszej ankiecie albo podzielić się swoją propozycją w komentarzu pod tekstem.

Google Pixel 10a

Jeśli szukacie stosunkowo prostego telefonu, a przy tym mocno polegacie na usługach Google, to Google Pixel 10a powinien być dla Was oczywistym wyborem.

Google Pixel 10a 3 opinii Google Pixel 10a 3 opinii Ekran 6.30" P-OLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 3.1 GHz Aparat 48 Mpix Bateria 5100mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Specyfikacja niedrogiego Pixela nie jest może przesadnie ekscytująca, ale na tle konkurencji wypada bardzo solidnie. Procesor Google Tensor G4 potrafi zapewnić spory zapas mocy obliczeniowej, wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,3” prezentuje się bardzo atrakcyjnie, a wbudowanym aparatem o rozdzielczości 48 Mpix można zrobić bardzo atrakcyjne zdjęcia. To ostatnie to bardziej zasługa świetnego software’u niż samego sprzętu, ale wiecie – z efektami trudno się kłócić.

Do tego dostajemy tu kilka udogodnień rzadko spotykanych poza segmentem premium, w tym komunikację satelitarną dla połączeń alarmowych czy USB-C 3.2, całość zamknięto w kompaktowej, wodoodpornej obudowie.

Główną zaletą urządzenia jest jednak to, że pochodzi ono od Google. Dzięki temu decydując się na Pixela 10a dostajemy głęboką, w zasadzie wzorcową implementację usług gignata z Mountain View, długi okres wsparcia (nawet 7 dużych aktualizacji) oraz niemal natychmiastowy dostęp do nowych wersji Androida.

Motorola Razr 60

Marzy się Wam składany smartfon, ale nie chcecie wydawać na niego fortuny? W takim razie mam dla Was dobrą wiadomość – doczekaliśmy czasów, kiedy za 2000 zł spokojnie można upolować w sklepach składaka i to takiego naprawdę dobrego. Mam tu na myśli Motorolę Razr 60.

Motorola RAZR 60 0 opinii Motorola RAZR 60 0 opinii Ekran 6.90" AMOLED Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.6 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 4500mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Oczywiście składana obudowa to tutaj główna atrakcja. Motorola Razr 60 to telefon z klapką w nowoczesnym wydaniu. Kompaktowy po złożeniu (88,1 x 74 mm) i w pełni funkcjonalny, kiedy akurat tego potrzebujemy. Spora w tym zasługa wysokiej klasy wyświetlaczy: 6,9-calowego LTPO AMOLED w środku i 3,6-calowego po zewnętrznej stronie obudowy. Do tego rewelacyjną robotę robi design urządzenia, gdzie producent sięgnął nie tylko po efektowne kolory opracowane wspólnie z Pantone, ale także niecodzienne materiały wykończeniowe, w tym ekoskórę.

A w środku? W środku naprawdę solidnie. Procesor Mediatek Dimensity 7400X gwarantuje wystarczający zapas mocy dla sprzętu tej klasy, zapewniając płynną pracę w niemal każdych warunkach. Do tego dostajemy spory jak na tego typu konstrukcję akumulator 4500 mAh i bardzo dobry aparat o rozdzielczości 50 Mpix.

Jeśli marzy się Wam telefon z klapką, to chyba najbardziej sensowna opcja, jaką macie obecnie do wyboru.

Samsung Galaxy A57

Znane logo, dopracowane oprogramowanie, długie wsparcie i sensowna specyfikacja. O czym mowa? Oczywiście o Samsungu Galaxy A57.

Samsung Galaxy A57 5G 6 opinii Samsung Galaxy A57 5G 6 opinii Ekran 6.70" SuperAMOLED Plus Pamięć RAM 8 GB Procesor 2.9 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 5000mAh Pamięć wbudowana 256 GB Zobacz więcej

Nie ma co ukrywać – Samsung Galaxy A57 to prawdopodobnie najnudniejszy telefon, jaki można obecnie znaleźć w sklepach. W tym jednak drzemie jego siła. To telefon niezawodny, a przy tym o bardzo solidnych parametrach. Procesor Samsung Exynos 1680 zapewnia wystarczający zapas mocy do wszystkich codziennych zastosowań, aparatem 50 Mpix można zrobić bardzo dobre zdjęcie, a akumulator o pojemności 5000 mAh spokojnie wystarczy na dzień intensywnej pracy. Ba, ma nawet szybkie ładowanie o mocy 45 W, czego nie można powiedzieć o niektórych znacznie droższych modelach Koreańczyków.

Warto też podkreślić, że nawet jeśli jest nudny, to w bezpośrednim kontakcie średniak Samsunga potrafi zrobić zaskakująco pozytywne wrażenie. Po obydwu stronach obudowy znajdziemy szkło Gorilla Glass Victus+, po bokach mamy aluminiową ramkę, a całość jest wodoodporna na poziomie IP68. Efekt uzupełnia bardzo dobry wyświetlacz Super AMOLED+ o przekątnej 6,7”.

Ale najważniejszym atutem jest w tym przypadku długotrwałe wsparcie. Samsung obiecuje dla Galaxy A57 nawet sześć dużych aktualizacji Androida i jak do tej pory z tego typu deklaracji wywiązywał się wzorowo. W efekcie to dobra propozycja na telefon na lata.

Xiaomi Poco X8 Pro

Szukacie sprzętu, który na papierze oferuje najlepszą możliwą specyfikację w swoim segmencie cenowym? W takim razie powinniście od razu sprawdzić Xiaomi. W tym konkretnym przypadku najlepszym wyborem będzie Xiaomi Poco X8 Pro.

Xiaomi Poco X8 Pro 0 opinii Xiaomi Poco X8 Pro 0 opinii Ekran 6.59" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 3.4 GHz Aparat 50 Mpix Bateria 6500mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Można powiedzieć, że matematycznie to najlepszy telefon w swoim segmencie cenowym. Mam tu na myśli, że jeśli wziąć pod uwagę wyłącznie parametry, które da się w wyrazić w liczbach, to ciężko będzie znaleźć telefon, który wypadałby na papierze równie dobrze, co Poco X8 Pro.

Procesor Mediatek Dimensity 8500 Ultra gwarantuje wydajność porównywalną z flagowcami. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,59” ma rozdzielczość 1268x2756, czyli jedną z najwyższych w tym segmencie cenowym. Nawet akumulator wypada imponująco, bo znajdziemy tu ogniwo o pojemności 6500 mAh z szybkim ładowaniem mocą 100 W.

Jeśli potraficie przełknąć interfejs HyperOS 3, to ciężko znaleźć argument, by nie wybrać właśnie tego modelu. Warto natomiast mieć na uwadze, że Android w wydaniu Xiaomi budzi bardzo skrajne emocje i do dziś w oczach wielu osób w zasadzie przekreśla smartfony chińskiego producenta.

Wybór Redakcji: Realme 16 Pro+

Zazwyczaj jest tak, że najlepszym wyborem w danej cenie okazują się modele, które wyglądają jakby urwały się z zupełnie innego segmentu. Dokładnie z taką sytuacją mamy do czynienia w przypadku Realme 16 Pro+.

Realme 16 Pro+ 5G 0 opinii Realme 16 Pro+ 5G 0 opinii Ekran 6.80" AMOLED Pamięć RAM 12 GB Procesor 2.8 GHz Aparat 200 Mpix Bateria 7000mAh Pamięć wbudowana 512 GB Zobacz więcej

Cała specyfikacja prezentuje się bardzo solidnie. Znajdziemy tu procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, któremu znacznie bliżej do układów flagowych niż bezpośredniej konkurencji. Wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,8” oferuje nie tylko wysoką rozdzielczość rzędu 1280x2800, ale także kosmiczną jasność szczytową sięgającą według deklaracji producenta nawet 6000 nitów. Mamy tu wodoszczelną obudowę klasy IP68/IP69, atrakcyjny design, nawet pięć dużych aktualizacji Androida, a to nadal dopiero początek.

Bo prawdziwe powody, dla których to właśnie Realme 16 Pro+ jest naszym faworytem w tej cenie, są dwa. Pierwszym jest akumulator o pojemności 7000 mAh, co stanowi olbrzymi atut na tle bezpośredniej konkurencji. Dodatkowo pomaga fakt, że telefon obsługuje szybkie ładowanie mocą 80 W. Drugi obszar to fotografia. Dostajemy aż trzy aparaty, w tym spektakularną wręcz jednostkę główną o rozdzielczości 200 Mpix oraz najprawdziwsze tele z 3,5-krotnym przybliżeniem.