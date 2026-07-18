Telefon do 1000 zł – TOP 5 na lipiec 2026

Dla wielu z nas smartfony są jak skarpetki – nie myślimy o nich zbyt dużo, o ile tylko spełniają swoją rolę. Zazwyczaj do szczęścia wystarczy płynne działanie, dobry aparat i długi czas pracy na jednym ładowaniu. Miłymi bonusami są wyświetlacz o przyzwoitych parametrach oraz atrakcyjny design. Jeśli te punkty są spełnione, to tak naprawdę więcej do szczęścia nie potrzeba.

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A tak się składa, że wszystkie te elementy można znaleźć w telefonach kosztujących poniżej 1000 zł. Jasne, możemy zapomnieć o części bajerów znanych z modeli flagowych, ale jeśli szukacie telefonu, który sprawdzi się podczas codziennego używania, nie musicie wydawać ani grosza więcej.

Ale oczywiście nie wszystkie smartfony do 1000 zł są równie dobre. Z tego powodu postanowiliśmy wybrać listę pięciu najlepszych naszym zdaniem modeli, które będą bezpiecznym wyborem dla większości użytkowników.

Jak wybieraliśmy?

Na kolejnych stronach poradnika znajdziecie pięć najlepszych naszym zdaniem telefonów, które kupicie w cenie do 1000 zł. Nie powiedziałbym może, że którekolwiek z tych urządzeń rekomendujemy, ale każde z nich powinno się sprawdzić w przypadku najbardziej podstawowych zastosowań. Z tego grona wybraliśmy jeden telefon, który zasługuje na szczególne wyróżnienie. Otrzymał on tytuł „Wybór Redakcji”.

Głównymi kryteriami na etapie wyboru były dostępność i opłacalność. Braliśmy pod uwagę tylko takie telefony, które aktualnie bez większego problemu znajdziecie w sklepach i które mogą się pochwalić dobrym przelicznikiem ceny do szeroko pojętych możliwości. Oczywiście trzeba mieć na uwadze, że obracamy się w segmencie budżetowym, w związku z czym wszystkie wymienione modele będą się charakteryzowały mniej lub bardziej odczuwalnymi kompromisami.

Telefony uszeregowane zostały alfabetycznie. Wyjątek stanowi „Wybór Redakcji”, który znajdziecie na ostatniej stronie. Tradycyjnie zachęcamy do głosowania na najlepszy Waszym zdaniem model oraz dzielenie się własnymi propozycjami w komentarzach.

Motorola Moto G86 Power

Każdy ma od smartfona nieco inne oczekiwania, ale jednym z najczęściej pojawiających się priorytetów jest mocna bateria. Jeśli się pod tym podpisujecie, Motorola Moto G86 Power powstała właśnie dla Was.

Jeśli chodzi o specyfikację, mamy tu do czynienia z solidnym średniakiem. Na pokładzie znajdziemy m.in. duży wyświetlacz P-OLED o przekątnej 6,67” oraz wysokiej rozdzielczości 1220x2712, przyzwoity procesor Mediatek Dimensity 7300, a nawet głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos. Do tego dochodzi przyzwoity aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Sensowny zestaw, prawda?

Ale to nawet nie jest główna atrakcja. O wiele bardziej intrygujący jest fakt, że w obudowie producentowi udało się zmieścić akumulator o pojemności aż 6720 mAh. Co więcej, sama obudowa też jest wyjątkowo mocna jak na sprzęt z tego segmentu – nie dość, że wodoodporna (IP68/IP69), to jeszcze może się pochwalić zwiększoną odpornością na upadki (MIL-STD-810H).

Nothing Phone (3a) Lite

Smartfony marki Nothing kojarzone są głównie z ich nietypowym designem. Jak się jednak okazuje, Nothing Phone (3a) Lite ma do zaoferowania dużo, dużo więcej i to w całkiem rozsądnej cenie.

Specyfikacja jest pod wieloma względami typowa dla tego segmentu: począwszy od wyświetlacza AMOLED o przekątnej 6,77”, poprzez aparat o rozdzielczości 50 Mpix, aż po procesor Mediatek Dimensity 7300 Pro. Nie zmienia to natomiast faktu, że taki sprzęt świetnie sprawdzi się w codziennych zastosowaniach, szczególnie kiedy do zestawu dorzucimy Androida 15 z autorską nakładką producenta Nothing OS 3.5.

Jednak nawet jeśli specyfikacja się nie wyróżnia, sam telefon prezentuje się absolutnie unikalnie. To doskonała propozycja dla osób, które szukają dopracowanej specyfikacji w nieco bardziej indywidualistycznym wydaniu.

Samsung Galaxy A26

Jeśli szukacie sprzętu na lata i czujecie się pewniej z rozpoznawalnym logo na obudowie, to Samsung Galaxy A26 będzie najlepszym wyborem w cenie do 1000 zł.

Specyfikacja trzyma poziom zbliżony to innych popularnych telefonów z tego segmentu. Mamy tu wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7” i odświeżaniu 120 Hz, akumulator o pojemności 5000 mAh i aparat o rozdzielczości 50 Mpix. Procesor to Exynos 1380, czyli autorski układ producenta, który zadebiutował wraz z modelem Samsung Galaxy A54. To oznacza, że na pokładzie mamy dość mocy do praktycznie wszystkich typowych zastosowań – może z wyjątkiem najbardziej wymagających gier. Wisienką na torcie jest natomiast wodoodporna obudowa (IP67).

Ale jeśli interesuje Was jeden konkretny powód, by wybrać właśnie Samsunga Galaxy A26, to bez wątpienia należałoby wskazać długi okres wsparcia. Telefon trafił na rynek z Androidem 15, a producent obiecał dla niego aż sześć dużych aktualizacji systemu. To oznacza, że w teorii będziecie mieli dostęp do aktualnego oprogramowania aż do 2031 roku.

Xiaomi Poco M8

Jeśli jest jedna marka, która kojarzy się z opłacalnymi, niedrogimi smartfonami, to bez wątpienia byłoby to Xiaomi. W szczególności dotyczy to urządzeń wydawanych pod szyldem Poco, takich jak Xiaomi Poco M8. Nie powinno więc nikogo zaskakiwać, że ten model także znalazł się na naszej liście polecanych urządzeń do 1000 zł.

Wewnątrz obudowy czeka na nas sporo dobrego. W szczególności uwagę przykuwa procesor. Mamy tu układ Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3, który stanowi atrakcyjną alternatywę dla dominujących w tym segmencie mediateków. A to tylko jedna z atrakcji, bo oprócz tego czeka na nas ekran AMOLED o przekątnej 6,77”, akumulator o pojemności 5520 mAh (i z prawdziwym szybkim ładowaniem 45 W), a nawet głośniki stereo.

Dodatkowym atutem jest uczciwa polityka wsparcia. Telefon zadebiutował z Androidem 15, a producent obiecał nawet cztery duże aktualizacje, co na tle innych urządzeń z tego segmentu wypada bardzo atrakcyjnie.

Wybór Redakcji: Motorola Edge 50 Fusion

Jeśli spytalibyście nas o najlepszy telefon w cenie do 1000 zł, to wybór może być tylko jeden: Motorola Edge 50 Fusion. To sprzęt, który urwał się z zupełnie innej półki cenowej i ma do zaoferowania swoim naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo.

Zacznijmy po kolei. Wyświetlacz? P-OLED o przekątnej 6,7”, ale za to o odświeżaniu aż 144 Hz. Procesor? Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, który wydajnością zjada na śniadanie w zasadzie wszystkie inne urządzenia w tej cenie. Aparat? 50 Mpix, ale o wyjątkowo dużej jak za te pieniądze matrycy 1/1,56”. Bateria? 5000 mAh, ale z szybkim ładowaniem o mocy aż 68 W.

Mówiąc w skrócie, Motorola Edge 50 Fusion wyprzedza rywali w praktycznie każdym kluczowym obszarze, dając użytkownikom namiastkę klasy premium w znacznie bardziej przystępnej cenie. Ba, nawet design mocno wyróżnia się na tle konkurencji za sprawą unikalnych wersji kolorystycznych opracowanych wspólnie z Pantone.