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Masz komputer tej marki? Dzięki aktualizacji Windowsa 11 stanie się bezużyteczny

Zbiorcza aktualizacja KB5101650 z 23 czerwca 2026 roku dla systemów Windows 11 25H2 i 24H2 powoduje liczne problemy w przypadku komputerów Dell. Producent i Microsoft są świadomi problemów i szukają jego rozwiązania.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:03
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Masz komputer tej marki? Dzięki aktualizacji Windowsa 11 stanie się bezużyteczny
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Wywoływanie coraz to nowszych problemów przez aktualizacje Windowsa 11 to dość częsty temat. Tym razem jednak problem jest naprawdę poważny i dotyczy on komputerów tylko jednej marki: Dell. Nowa zbiorcza aktualizacja powoduje, że komputery tego producenta mocno tracą na wydajności, przegrzewają się i szybciej drenują baterię. Największym problemem jest jednak to, że potrafią się przy tym wyłączyć w całkowicie losowych momentach. 

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Aktualizacja Windowsa dla Dell to porażka

To właśnie ten ostatni element jest dużym problemem. Praca na komputerze, który w każdej chwili może się wyłączyć, nie ma większego sensu, a spadek wydajności wcale w tym nie pomaga. Na szczęście Microsoft wydał komunikat, którego treść pomoże ustalić, czy na danym komputerze mogą występować te problemy.

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Po zainstalowaniu aktualizacji zapoznawczej systemu Windows z 23 czerwca 2026 r. (KB5095093) w Menedżerze urządzeń niektórych urządzeń firmy Dell obok sterownika Intel Innovation Platform Framework Processor Participant może pojawić się żółty wykrzyknik. Te urządzenia mogą potencjalnie ulegać nieoczekiwanym wyłączeniom, działać słabiej, nagrzewać się bardziej i szybciej rozładowywać baterię.

Firma obiecuje przy tym, że w najbliższym czasie wyda aktualizację, która rozwiązuje ten problem. Szkoda, że nie istnieje tu prosty mechanizm cofnięcia szkodliwej aktualizacji, który rozwiązałby go od ręki, a nie w najbliższym czasie. No cóż, lepsze to niż nic. 

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telepolis
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Źródła zdjęć: tomeqs / Shutterstock.com
Źródła tekstu: BleepingComputer