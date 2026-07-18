Ten pancerny tablet z 5G jest na wyposażeniu armii USA, a może być Twój

Odporność na pył i wodę w ramach normy IP68 i odporność na upadki z 1,8 metra to idealne cechy dla kogoś, kto nie chce rezygnować z dużego ekranu, a jednocześnie nie chce się martwić o jego uszkodzenie podczas wielodniowych, pieszych wędrówek ze śpiworem i plandeką w plecaku, lub wyprawy rowerowej lub motocyklowej bez patrzenia na prognozy pogody. Do wielodniowego spływu kajakowego również się przyda, jak i do... pracy w ciężkich warunkach. A żeby było mało, to wysoka odporność i dostęp do 5G są zaledwie początkiem jego zalet.

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Samsung Galaxy Tab Active5

Przejdźmy na chwilę do specyfikacji. Ta jest ważna, chociaż w tak pancernym urządzeniu nie jest kluczowa. Mamy tu bardzo przyzwoity układ Exynos 1380 i 6 GB RAM. Na dane przeznaczono natomiast 128 GB pamięci, którą rozszerzmy przy pomocy karty microSD.

Ekran to natomiast 8-calowy, bardzo jasny panel — wiem, bo sam mam ten tablet — o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli. Został on wykonany w technologii LCD i oferuje odświeżanie 120 Hz. Bateria to natomiast ogniwo 5050 mAh, które możemy łatwo wyjąć. Dosłownie tak, jak w telefonach sprzed 20 lat: wystarczy zdjąć plecki, które podważymy nawet paznokciem, co nie przeszkadza urządzeniu w byciu wodoodpornym.

Na uwagę zasługuje tu także etui, które zapewnia tak mocną odporność na upadki, a przy okazji ma miejsce na wodoodporny rysik, który również jest elementem zestawu. To jednak wciąż nie koniec. Z tabletu możemy dzwonić jak z telefonu przy pomocy włożonej do niego karty SIM. Ma nawet mikrofon do rozmów umieszczony nad ekranem. Można więc korzystać z niego jak z przerośniętego smartfonu, chociaż aplikacje bankowe widzą w nim tablet.