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Apple znowu na szczycie. NVIDIA straciła koronę

Zieloni od ponad roku nie mieli sobie równych, a walka toczyła się głównie o drugie i trzecie miejsce. Jednak Gigant z Cupertino zasiadł w końcu na tronie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 21:32
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Apple znowu na szczycie. NVIDIA straciła koronę
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Apple ponownie zostało najcenniejszą spółką giełdową na świecie. Producent iPhone'ów i MacBooków wyprzedził NVIDIĘ, która zajmowała pierwsze miejsce od maja 2025. Do zmiany na szczycie doszło po wyprzedaży akcji firm związanych z AI z powodu niepewności wśród inwestorów.

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Chińskie firmy AI coraz mocniej wpływają na zachodni rynek

Wartość rynkowa Giganta z Cupertino wzrosła do ok. 4,88 biliona dolarów, podczas gdy kapitalizacja Zielonych spadła do ok. 4,86 biliona dolarów. Akcje producenta układów graficznych potaniały w piątek o około 3,5%. Różnica pozostaje niewielka, dlatego kolejna zmiana to kwestia czasu.

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Inwestorzy zaczynają ostrożniej patrzeć na spółki, które wydają ogromne kwoty na centra danych i infrastrukturę dla sztucznej inteligencji. Obawy pogłębiła premiera modelu Kimi K3 chińskiego startupu Moonshot AI. Ma on stanowić tańszą konkurencję dla rozwiązań zachodnich firm, co może ograniczyć przyszłe zapotrzebowanie na drogie akceleratory.

Apple znowu na szczycie. NVIDIA straciła koronę

Apple znajduje się w wygodniejszym położeniu. Firma może wprowadzać funkcje AI do istniejącego ekosystemu bez ponoszenia wydatków porównywalnych z operatorami największych centrów danych. HSBC zwróciło uwagę na bazę około 2,5 miliarda aktywnych urządzeń oraz możliwości zarabiania na odświeżonym Apple Intelligence.

Dodatkowym impulsem jest zgoda chińskich władz na uruchomienie Apple Intelligence, ale na bazie chińskich modeli Qwen i technologii Baidu. Usługa będzie mogła zadebiutować na największym rynku smartfonów na świecie, na którym brak funkcji AI osłabiał dotychczas konkurencyjność iPhone'ów wobec urządzeń Huawei, Xiaomi i Oppo.

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telepolis
#Apple Nvidia Apple Intelligence Moonshot AI Kimi K3
Źródła zdjęć: Shutterstock / Mark Roger Bailey, Bloomberg
Źródła tekstu: Bloomberg, Oprac. własne