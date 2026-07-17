Ten czołg ma baterię 20 000 mAh i dwa wyświetlacze. Oto Oscal Tank 1

Oscal Tank 1 to model dla tych, którzy lubią masywne i ciężkie pancerniaki. Smartfon ma wymiary 184 × 83 × 29,5 mm i masę 640 g, a jego konstrukcja została uszczelniona zgodnie z normami IP68 oraz IP69K. Jej militarną wytrzymałość na upadki i uderzenia potwierdzają testy MIL-STD-810H.

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Tak gruba obudowa nie wzięła się z przypadku. W jej wnętrzu kryje się gigantyczny akumulator o pojemności aż 20 000 mAh. Taki zapas energii pozwala na wiele dni intensywnego użytkowania bez konieczności ponownego ładowania, co docenią zwłaszcza ekipy budowlane, kierowcy, podróżnicy oraz miłośnicy survivalu. Co ważne, sprzęt obsługuje szybkie ładowanie o mocy 55 W (zarówno przewodowe, jak i dokowe), a także oferuje funkcję ładowania zwrotnego, dzięki czemu smartfon może w razie potrzeby służyć jako powerbank dla innych urządzeń.

Na tyle obudowy producent umieścił dodatkowy, pomocniczy ekran o przekątnej 2,01 cala i rozdzielczości 240 × 296 pikseli, służący do szybkiego sprawdzania powiadomień, czasu czy kontrolowania muzyki bez potrzeby uruchamiania głównego wyświetlacza.

Z przodu znajdziemy natomiast duży, 6,78-calowy panel IPS o rozdzielczości 2460 × 1080 pikseli (2.4K FHD-IPS) z płynnym odświeżaniem 120 Hz, który chroniony jest szkłem Corning Gorilla Glass 5.

Za wydajność odpowiada układ MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) z taktowaniem do 2,4 GHz, który współpracuje z 12 GB pamięci RAM LPDDR5 (z możliwością wirtualnego rozszerzenia o kolejne 24 GB) oraz 256 GB pamięci na dane UFS 3.1. Pamięć wewnętrzną można dodatkowo powiększyć o 2 TB za pomocą karty pamięci. Smartfon działa pod kontrolą systemu DokeOS 4.2, bazującego na systemie Android 15.

Smartfon ma wbudowany głośnik BOX o donośności sięgającej 100 dB oraz wyjątkowo jasną latarką LED generującą strumień światła na poziomie 170 lumenów, która obsługuje dedykowany tryb SOS.

W sekcji fotograficznej użytkownicy otrzymują do dyspozycji aparat główny 64 Mpix oraz specjalną kamerę noktowizyjną o rozdzielczości 20 Mpix, ułatwiającą rejestrowanie obrazu w całkowitej ciemności. Przód dedykowany jest z kolei sensorowi Samsung ISOCELL JN1 z matrycą 50 Mpix do zdjęć selfie. Smartfon pozwala na nagrywanie wideo w standardzie UHD 4K.

Specyfikację uzupełnia emiter podczerwieni, dzięki któremu telefon działa jak pilot do domowego sprzętu, a także wielosystemowa nawigacja (dwuzakresowy GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS), obsługa NFC, Dual 5G oraz tryb pracy w rękawiczkach.