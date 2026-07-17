GeForce RTX 5000 SUPER są już gotowe. Jest tylko jeden problem

NVIDIA zakończyła podobno przygotowania kart graficznych GeForce RTX 5000 SUPER, a pierwsze egzemplarze trafiły już do wybranych partnerów. Sprzętu nie można jednak wprowadzić do sprzedaży, ponieważ firma nadal nie podjęła ostatecznej decyzji dotyczącej premiery oraz MSRP.

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Mamy dostać trzy modele i o 50% więcej VRAM

Największym problemem pozostają kości GDDR7 o pojemności 3 GB. Pojedynczy moduł kosztuje obecnie 60~70 dolarów, podczas gdy chip 2 GB wyceniany jest na około 20 dolarów. Samo to podniosłoby ceny kart o kilkaset dolarów, bo na jednym PCB jest przeważnie od 6 do 8 modułów.

A czego należy się spodziewać? Zieloni przygotowali podobno trzy modele - GeForce RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER oraz RTX 5080 SUPER. Ich specyfikacja względem wcześniejszym przecieków się nie zmieniła i mamy dostać głównie o 50% więcej VRAM, czyli kolejno 18, 24 i 24 GB.

GPU Rdzenie CUDA Pamięć i szyna TDP GeForce RTX 5090 GB202-300 21 760 32 GB, 512-bit 575 W GeForce RTX 5080 SUPER GB203-450 10 752 24 GB, 256-bit 415 W GeForce RTX 5080 GB203-400 10 752 16 GB, 256-bit 360 W GeForce RTX 5070 Ti SUPER GB203-350 8960 24 GB, 256-bit 350 W GeForce RTX 5070 Ti GB203-200 8960 16 GB, 256-bit 300 W GeForce RTX 5070 SUPER GB205-400 6400 18 GB, 192-bit 275 W GeForce RTX 5070 GB205-300 6144 12 GB, 192-bit 250 W Pokaż więcej