GeForce RTX 5000 SUPER są już gotowe. Jest tylko jeden problem
Lider na rynku układów dla graczy i sprzętu do pracy z AI musi wypić piwo, które sam nawarzył. Rozbudowa centrów danych mocno podbiła ceny GDDR7.
NVIDIA zakończyła podobno przygotowania kart graficznych GeForce RTX 5000 SUPER, a pierwsze egzemplarze trafiły już do wybranych partnerów. Sprzętu nie można jednak wprowadzić do sprzedaży, ponieważ firma nadal nie podjęła ostatecznej decyzji dotyczącej premiery oraz MSRP.
Mamy dostać trzy modele i o 50% więcej VRAM
Największym problemem pozostają kości GDDR7 o pojemności 3 GB. Pojedynczy moduł kosztuje obecnie 60~70 dolarów, podczas gdy chip 2 GB wyceniany jest na około 20 dolarów. Samo to podniosłoby ceny kart o kilkaset dolarów, bo na jednym PCB jest przeważnie od 6 do 8 modułów.
A czego należy się spodziewać? Zieloni przygotowali podobno trzy modele - GeForce RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER oraz RTX 5080 SUPER. Ich specyfikacja względem wcześniejszym przecieków się nie zmieniła i mamy dostać głównie o 50% więcej VRAM, czyli kolejno 18, 24 i 24 GB.
|GPU
|Rdzenie CUDA
|Pamięć i szyna
|TDP
|GeForce RTX 5090
|GB202-300
|21 760
|32 GB, 512-bit
|575 W
|GeForce RTX 5080 SUPER
|GB203-450
|10 752
|24 GB, 256-bit
|415 W
|GeForce RTX 5080
|GB203-400
|10 752
|16 GB, 256-bit
|360 W
|GeForce RTX 5070 Ti SUPER
|GB203-350
|8960
|24 GB, 256-bit
|350 W
|GeForce RTX 5070 Ti
|GB203-200
|8960
|16 GB, 256-bit
|300 W
|GeForce RTX 5070 SUPER
|GB205-400
|6400
|18 GB, 192-bit
|275 W
|GeForce RTX 5070
|GB205-300
|6144
|12 GB, 192-bit
|250 W
Cała sytuacja dotyka nie tylko serii GeForce RTX 5000 SUPER, ale drogie pamięci wstrzymały również budżetowego GeForce RTX 5050 9 GB. W jego przypadku mowa byłaby tylko o trzech kościach, ale ich ceny wywindowałby MSRP ponad RTX 5060, zabijając kartę w dniu premiery. Graczom nie pozostaje więc nic innego jak uzbroić się w cierpliwość.