Sprzęt

GeForce RTX 5000 SUPER są już gotowe. Jest tylko jeden problem

Lider na rynku układów dla graczy i sprzętu do pracy z AI musi wypić piwo, które sam nawarzył. Rozbudowa centrów danych mocno podbiła ceny GDDR7.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:30
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GeForce RTX 5000 SUPER są już gotowe. Jest tylko jeden problem
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NVIDIA zakończyła podobno przygotowania kart graficznych GeForce RTX 5000 SUPER, a pierwsze egzemplarze trafiły już do wybranych partnerów. Sprzętu nie można jednak wprowadzić do sprzedaży, ponieważ firma nadal nie podjęła ostatecznej decyzji dotyczącej premiery oraz MSRP.

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Mamy dostać trzy modele i o 50% więcej VRAM

Największym problemem pozostają kości GDDR7 o pojemności 3 GB. Pojedynczy moduł kosztuje obecnie 60~70 dolarów, podczas gdy chip 2 GB wyceniany jest na około 20 dolarów. Samo to podniosłoby ceny kart o kilkaset dolarów, bo na jednym PCB jest przeważnie od 6 do 8 modułów.

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A czego należy się spodziewać? Zieloni przygotowali podobno trzy modele - GeForce RTX 5070 SUPER, RTX 5070 Ti SUPER oraz RTX 5080 SUPER. Ich specyfikacja względem wcześniejszym przecieków się nie zmieniła i mamy dostać głównie o 50% więcej VRAM, czyli kolejno 18, 24 i 24 GB.

  GPU Rdzenie CUDA Pamięć i szyna TDP
GeForce RTX 5090 GB202-300 21 760 32 GB, 512-bit 575 W
GeForce RTX 5080 SUPER GB203-450 10 752 24 GB, 256-bit 415 W
GeForce RTX 5080 GB203-400 10 752 16 GB, 256-bit 360 W
GeForce RTX 5070 Ti SUPER GB203-350 8960 24 GB, 256-bit 350 W
GeForce RTX 5070 Ti GB203-200 8960 16 GB, 256-bit 300 W
GeForce RTX 5070 SUPER GB205-400 6400 18 GB, 192-bit 275 W
GeForce RTX 5070 GB205-300 6144 12 GB, 192-bit 250 W
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Cała sytuacja dotyka nie tylko serii GeForce RTX 5000 SUPER, ale drogie pamięci wstrzymały również budżetowego GeForce RTX 5050 9 GB. W jego przypadku mowa byłaby tylko o trzech kościach, ale ich ceny wywindowałby MSRP ponad RTX 5060, zabijając kartę w dniu premiery. Graczom nie pozostaje więc nic innego jak uzbroić się w cierpliwość.

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telepolis
Nvidia karta graficzna GPU NVIDIA Blackwell GDDR7 GeForce RTX 5000 SUPER
Źródła zdjęć: Telepolis / Damian Jaroszewski
Źródła tekstu: VideoCardz, Oprac. własne