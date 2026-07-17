Google zmienia zdanie. Od teraz za to zapłacisz
Zapowiada już jakiś czas temu decyzja dotyka kolejnych użytkowników. Pojawiły się pierwsze doniesienia posiadaczy smartfonów z Androidem z Polski.
Gigant z Mountain View szykuje istotną zmianę dla użytkowników Androida. Wkrótce wszystkie dane przechowywane w kopii zapasowej smartfonu zaczną zajmować miejsce na koncie Google. Dotychczas do limitu wliczano przede wszystkim zdjęcia, filmy oraz dane z wiadomości MMS.
Google uspokaja, to będą kosmetyczne różnice
Po wejściu nowych zasad limit będą pomniejszać również SMS-y, historia połączeń, ustawienia urządzenia i dane aplikacji. Google rozpoczęło wdrażanie zmian 7 lipca w przypadku nowych użytkowników. Istniejące konta mają być obejmowane nowymi zasadami stopniowo w kolejnych miesiącach. Część osób otrzymuje wiadomości e-mail z dokładnym terminem, np. z 45-dniowym wyprzedzeniem.
Nie powinno to jednak oznaczać nagłego zniknięcia kilku gigabajtów przestrzeni. Według Google przeciętna kopia zapasowa urośnie wskutek zmiany o około 40 MB. Rzeczywisty wynik będzie zależał od liczby aplikacji oraz ilości przechowywanych wiadomości i innych danych.
Google daje użytkownikom większą kontrolę
Wraz z nowymi zasadami pojawią się dokładniejsze ustawienia kopii zapasowej. Użytkownicy Androida 9 lub nowszego będą mogli wybrać konkretne aplikacje i rodzaje danych zapisywane w chmurze. Osobne przełączniki otrzymają m.in. SMS-y i MMS-y, historia połączeń i ustawienia urządzenia. Nowe opcje mają trafiać na urządzenia stopniowo.
Przekroczenie dostępnego limitu spowoduje wstrzymanie tworzenia nowych kopii zapasowych. W takiej sytuacji konieczne będzie usunięcie części danych lub wykupienie większego pakietu Google One. Darmowe konto Google nadal zapewnia do 15 GB współdzielonej przestrzeni dla Gmaila, Dysku Google, Zdjęć Google i pozostałych usług.