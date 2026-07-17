Najtańsze 12 cali. Do Polski wszedł Tab A12 Pro z LTE

Marka Ulefone znana jest głównie z pancernych smartfonów, jednak ma też w ofercie bardziej tradycyjne urządzenia, w tym serię telefonów Note oraz tablety z linii Tab. Teraz do sprzedaży w Polsce wchodzi jedno z takich urządzeń – tablet Ulefone Tab A12 Pro.

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Ulefone Tab A12 Pro – przystępne cenowo 12 cali

Nowy Tab A12 Pro to budżetowy tablet, który kusi przede wszystkim ekranem. Duży 12,2-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 2400 x 1600 pikseli i odświeżaniu 90 Hz sprawdzi się do pracy z dokumentami i arkuszami, jak do oglądania filmów. Dzięki certyfikatowi Widevine L1 użytkownicy mogą cieszyć się wysoką rozdzielczością w trakcie seansów na Netflixie, Disney+ czy Prime Video.

Ulefone Tab A12 Pro ma 7,5 mm grubości i waży 610 gramów, więc jest relatywnie lekki i poręczny. Sercem urządzenia jest układ Unisoc T7300 z procesorem graficznym ARM Mali-G57. Pomaga mu 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej UFS 2.1, którą można rozbudować rozszerzalnej kartą microSD do 2 TB. Nie jest to połączenie zapewniające najwyższa moc, ale całość powinna się sprawdzić w podstawowych zastosowaniach, do pracy, przeglądania internetu i filmów. Za oprogramowanie odpowiada Android 16.

Ennergię do pracy modelu Tab A12 Pro dostarcza bateria o pojemności 9000 mAh, obsługująca ładowanie USB Power Delivery do 18 W. Producent zapowiada, że pojemne ogniwo pozwoli na wielogodzinne korzystanie z tabletu bez konieczności częstego podłączania do ładowarki – zarówno w domu, jak i w podróży.

Ulefone Tab A12 Pro oferuje wsparcie dla sieci 4G LTE, dwuzakresowe Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 5.0 oraz GPS, co pozwala na korzystanie z internetu i nawigacji również poza zasięgiem domowego routera. W specyfikacji znajdziemy także główny aparat 13 Mpix oraz przedni 5 Mpix do selfie i wideorozmów.