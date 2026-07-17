Europa idzie z Tajwanem na noże. Powodem ASML

Dyrektor finansowy ASML Roger Dassen przyznał, że obecna sytuacja na rynku zapewnia firmie większą swobodę w ustalaniu cen. Holendrzy prowadzą już rozmowy z klientami, a efekty podwyżek mają być stopniowo widoczne w wynikach przedsiębiorstwa. Pomaga w tym fakt, że aktualne moce produkcyjne najnowocześniejszych maszyn EUV są niemal w całości zarezerwowane do końca 2027 roku.

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Finalnie za te podwyżki zapłaci każdy z nas przez droższy sprzęt

Jest jednak jeden problem - TSMC. Największy producent półprzewodników na świecie ma sprzeciwiać się proponowanym podwyżkom. Bardziej ugodowi okazali się niektórzy klienci z Chin, którzy mieli zaakceptować wzrost cen starszych maszyn DUV o około 10%. Ani ASML, ani TSMC nie skomentowały oficjalnie doniesień o trwających negocjacjach.

Sprawa ma znaczenie dla całego rynku elektroniki. Europejska firma jest jedynym na świecie dostawcą systemów EUV, niezbędnych do produkcji najbardziej zaawansowanych układów stosowanych m.in. w smartfonach, komputerach, akceleratorach AI i innych. Ze sprzętu ASML korzysta nie tylko TSMC, ale każdy duży gracz - w tym Samsung i Intel.