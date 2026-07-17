W Action za 4,99 zł. Bez tych 2 rzeczy, nawet 200 zł mandatu

Zanim ruszysz, musisz to wiedzieć

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każda osoba włączająca się do ruchu na rowerze lub wózku rowerowym musi zadbać o obowiązkowe wyposażenie swojego pojazdu. O ile za dnia wystarczy nam jedynie tylny, czerwony odblask (o kształcie innym niż trójkąt!), o tyle podczas jazdy tunelem, a także jazdy od zmierzchu do świtu obowiązkowym staje się już pełne wyposażenie roweru.

Dalsza część tekstu pod wideo

Na liście mamy co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku i — no właśnie — prawidłowo działające tylne i przednie oświetlenie. Warto w tym miejscu podkreślić, że z tyłu mamy mieć zarówno czerwony odblask, jak i jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, a więc umieszczenie samego czerwonego światełka nie jest wystarczające.

Z kolei przednie oświetlenie pozycyjne ma być barwy białej lub żółtej selektywnej — jakieś azjatyckie kombinacje RGB nie spełniają tego wymogu. Chociaż przepisy nie nakładają bezpośrednio obowiązku stosowania dodatkowych odblasków, poza tylnym czerwonym, niegłupio je też mieć.

Sprawdź oświetlenie, a jeśli nie domaga, lepiej leć do Action

Najtańszy zestaw oświetleniowy dostępny w Action to wydatek zaledwie 4,99 zł. I to nie za jedno światełko, lecz za zestaw przód-tył. Mowa o zestawie Walfort, z wygodną, sylikonową obudową, który z powodzeniem można też używać podczas nocnego biegania czy spacerów.

W Action nie brakuje też bardziej rozbudowanych zestawów oświetleniowych. Spośród tanich, a przy tym rozsądnych zestawów w oczy rzuca się (też na drodze) tylne światło Walfort za 9,99 zł, montowane do bagażnika. Jego dyfuzor jest jednocześnie odblaskiem.