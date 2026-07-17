Sprzęt

W Action za 4,99 zł. Bez tych 2 rzeczy, nawet 200 zł mandatu

Być może nawet tego nie wiecie, ale weekend to doskonała okazja, by dostać nawet 200 zł mandatu. A wystarczy przejść się do Action i wydać zaledwie 4,99 zł.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 18:27
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Telepolis.pl
W Action za 4,99 zł. Bez tych 2 rzeczy, nawet 200 zł mandatu
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Zanim ruszysz, musisz to wiedzieć

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, każda osoba włączająca się do ruchu na rowerze lub wózku rowerowym musi zadbać o obowiązkowe wyposażenie swojego pojazdu. O ile za dnia wystarczy nam jedynie tylny, czerwony odblask (o kształcie innym niż trójkąt!), o tyle podczas jazdy tunelem, a także jazdy od zmierzchu do świtu obowiązkowym staje się już pełne wyposażenie roweru.

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Na liście mamy co najmniej jeden skutecznie działający hamulec, dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku i — no właśnie — prawidłowo działające tylne i przednie oświetlenie. Warto w tym miejscu podkreślić, że z tyłu mamy mieć zarówno czerwony odblask, jak i jedno światło pozycyjne barwy czerwonej, a więc umieszczenie samego czerwonego światełka nie jest wystarczające.

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Z kolei przednie oświetlenie pozycyjne ma być barwy białej lub żółtej selektywnej — jakieś azjatyckie kombinacje RGB nie spełniają tego wymogu. Chociaż przepisy nie nakładają bezpośrednio obowiązku stosowania dodatkowych odblasków, poza tylnym czerwonym, niegłupio je też mieć.

Sprawdź oświetlenie, a jeśli nie domaga, lepiej leć do Action

Najtańszy zestaw oświetleniowy dostępny w Action to wydatek zaledwie 4,99 zł. I to nie za jedno światełko, lecz za zestaw przód-tył. Mowa o zestawie Walfort, z wygodną, sylikonową obudową, który z powodzeniem można też używać podczas nocnego biegania czy spacerów.

W Action za 4,99 zł. Bez tych 2 rzeczy, nawet 200 zł mandatu

W Action nie brakuje też bardziej rozbudowanych zestawów oświetleniowych. Spośród tanich, a przy tym rozsądnych zestawów w oczy rzuca się (też na drodze) tylne światło Walfort za 9,99 zł, montowane do bagażnika. Jego dyfuzor jest jednocześnie odblaskiem.

W Action za 4,99 zł. Bez tych 2 rzeczy, nawet 200 zł mandatu

Za brak obowiązkowego wyposażenia roweru, zgodnie z art. 97 Kodeksu Wykroczeń można otrzymać mandat w wysokości od 50 do 200 złotych, a za brak wymaganych świateł równolegle 100 zł zgodnie z art. 88 Kodeksu Wykroczeń.

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Źródła zdjęć: Action, Lech Okoń / Telepolis, wł
Źródła tekstu: Action, Straż Miejska Gdańsk, oprac. wł