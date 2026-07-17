Samsung nie utrzymał sekretu. Oficjalne zdjęcia nowych telefonów

Już za kilka dni, 22 lipca 2026 roku, podczas kolejnego wydarzenia Galaxy Unpacked zobaczymy trzy nowe rozkładane smartfony Samsunga – Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra oraz Galaxy Z Flip8. Wszystkie już wcześniej pojawiały się w doniesieniach, jednak pierwszy raz widzimy promocyjne grafiki Samsunga, potwierdzające i ujawniające cejcu nowych modeli.

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Galaxy Z Fold8

Model o podstawowym oznaczeniu to nowy, szerszy wariant. Grafiki ujawnione przez Evana Blassa potwierdzają, że smartfon ma z tyłu dwa aparaty – główny 50 Mpix z zoomem 2x „o jakości optycznej”, czyli matrycowy, a także aparat ultraszerokokątny 50 Mpix oraz dwa aparaty selfie 10 Mpix.

Moc do pracy dostarczy układ Snapdragon 8 Elite for Galaxy, czyli topowa jednolatka Qualcomma w specjalnej wersji dla Samsunga. Producent obiecuje do 26 godzin odtwarzania wideo na baterii. Z grafik wynika, że po złożeniu Galaxy Z Fold8 ma obudowę szerszą niż tradycyjny smartfon, a po rozłożeniu urządzenie przypomina tablet o prostokątnym ekranie.

Galaxy Z Fold8 Ultra

Model Ultra to następca dotychczasowej linii smartfonów Galaxy Z Fold. Grafiki potwierdzają wygląd telefonu, a więc smukłą, węższą linię obudowy, a także jej nietypowy, fioletowy kolor. Mamy już także pewność, że Galaxy Z Fold8 Ultra wyposażony jest w baterię o pojemności 5000 mAh, która zapewni do 27 godzin odtwarzania wideo.

Obiecująco zapowiada się sekcja foto: główny aparat ma 200 Mpix i zoom 2x „o jakości optycznej”, towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, a także aparat 10 Mpix z teleobiektywem i zoomem optycznym 3x. Do tego otrzymujemy dwa aparaty 10 Mpix do selfie.

Galaxy Z Flip8