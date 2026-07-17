Samsung nie utrzymał sekretu. Oficjalne zdjęcia nowych telefonów
Nowe rozkładane modele Samsunga już prawie nie stanowią przed nami żadnych tajemnic. Nowy przeciek, za którym stoi Evan Blass (evleaks), to bogata porcja oficjalnych grafik producenta, potwierdzająca najważniejsze cechy telefonów.
Już za kilka dni, 22 lipca 2026 roku, podczas kolejnego wydarzenia Galaxy Unpacked zobaczymy trzy nowe rozkładane smartfony Samsunga – Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra oraz Galaxy Z Flip8. Wszystkie już wcześniej pojawiały się w doniesieniach, jednak pierwszy raz widzimy promocyjne grafiki Samsunga, potwierdzające i ujawniające cejcu nowych modeli.
Galaxy Z Fold8
Model o podstawowym oznaczeniu to nowy, szerszy wariant. Grafiki ujawnione przez Evana Blassa potwierdzają, że smartfon ma z tyłu dwa aparaty – główny 50 Mpix z zoomem 2x „o jakości optycznej”, czyli matrycowy, a także aparat ultraszerokokątny 50 Mpix oraz dwa aparaty selfie 10 Mpix.
Moc do pracy dostarczy układ Snapdragon 8 Elite for Galaxy, czyli topowa jednolatka Qualcomma w specjalnej wersji dla Samsunga. Producent obiecuje do 26 godzin odtwarzania wideo na baterii. Z grafik wynika, że po złożeniu Galaxy Z Fold8 ma obudowę szerszą niż tradycyjny smartfon, a po rozłożeniu urządzenie przypomina tablet o prostokątnym ekranie.
Galaxy Z Fold8 Ultra
Model Ultra to następca dotychczasowej linii smartfonów Galaxy Z Fold. Grafiki potwierdzają wygląd telefonu, a więc smukłą, węższą linię obudowy, a także jej nietypowy, fioletowy kolor. Mamy już także pewność, że Galaxy Z Fold8 Ultra wyposażony jest w baterię o pojemności 5000 mAh, która zapewni do 27 godzin odtwarzania wideo.
Obiecująco zapowiada się sekcja foto: główny aparat ma 200 Mpix i zoom 2x „o jakości optycznej”, towarzyszy mu aparat ultraszerokokątny 50 Mpix, a także aparat 10 Mpix z teleobiektywem i zoomem optycznym 3x. Do tego otrzymujemy dwa aparaty 10 Mpix do selfie.
Galaxy Z Flip8
Klapkowy Z Flip8 ma duży ekran okładkowy z dwoma oczkami aparatów – od głównego 50 Mpix oraz ultraszerokokątnego 12 Mpix. W wycięciu rozłożonego ekranu znajdziemy aparat 10 Mpix. Energię dostarczy akumulator 4300 mAh. Z grafik wynika, że ósemka niewiele się rożni od poprzedniego modelu. Wzrok przyciąga różowy kolor obudowy.