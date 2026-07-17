Sprzęt

Biegiem do Media Expert! Elektryczny rower w cenie składaka

Nie tylko Biedronka i Lidl kuszą Polaków tanimi rowerami elektrycznymi. Media Expert tylko do końca lipca oferuje swojego górala za bezcen. To najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 15:55
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Telepolis.pl
Biegiem do Media Expert! Elektryczny rower w cenie składaka
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Rower elektryczny ORUS E3000 U18 27.5 cala Czarny

Góral z Media Expert cechuje przede wszystkim niska masa. 22,3 kg dla sprzętu o dużych, 27,5-calowych kołach z terenowym bieżnikiem, 18-calowej ramie i zasięgu wspomaganej jazdy aż do 70 km to nie lada gratka.

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Biegiem do Media Expert! Elektryczny rower w cenie składaka
To nie jest opasły elektryk, sylwetka zachowała swój sportowy charakter

Sama sylwetka sprzętu nie przynosi przy tym jakichś udziwnień, nie licząc może tylko „bidonu” z akumulatorami o pojemności 374,4 Wh. Można jeździć też bez nich, co obniży masę roweru do 19,8 kg. Zastosowany w tylnej piaście bezszczotkowy silnik Msux ma moc 250 W i oferuje wspomaganie jazdy do 25 km/h, sterowane za pomocą dużego, czytelnego panelu z ekranem LCD.

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Biegiem do Media Expert! Elektryczny rower w cenie składaka
Na dużym ekranie kontrolujemy wygodnie parametry jazdy, niezależnie od jasności otoczenia

W przeciwieństwie do większości rowerów elektrycznych, przerzutki Shimano Tourney umiejscowione zostały nie tylko z tyłu (8 biegów), ale też przy korbie, dając łącznie aż 24 precyzyjne przełożenia. Jazda tym sposobem jest bardziej zbliżona do tego, co znamy z klasycznych rowerów i nie trzeba przestawiać się na nowe.

Biegiem do Media Expert! Elektryczny rower w cenie składaka
Ważny detal, aż 24 przełożenia, a więc przerzutki nie tylko z tyłu

Pomimo przystępnej ceny, producent nie zapomniał ani o amortyzacji przedniego widelca (z manetką blokady), ani też o skutecznych hamulcach tarczowych. Warto natomiast zwrócić uwagę na brak oświetlenia, dzwonka i błotników, które należy dokupić osobno. Nie jest to też rower uzbrojony w szybkie ładowanie — pakiet akumulatorów potrzebuje do naładowania od zera do pełna aż 8 godzin. Wynagradza to jednak aż 75 km zasięgu.

Biegiem do Media Expert! Elektryczny rower w cenie składaka
Nie zabrakło manetki blokady amortyzatora

Media Expert z promocją na rower elektryczny

W sklepach rowerowych za ORUS E3000 U18 trzeba zapłacić nawet 3999 zł, elektromarkety mają go po 3299 zł, używane chodzą na Allegro po 2999 zł, tymczasem w Media Expert dostaniecie zupełnie nową sztukę za zaledwie 2699 zł, link dodaję poniżej.

Rower elektryczny ORUS E3000 U18 27.5 w Media Expert

To doskonała okazja, by w upalne dni jazda na rowerze kojarzyła się wyłącznie z wiatrem we włosach, a nie z wysiłkiem.

Biegiem do Media Expert! Elektryczny rower w cenie składaka
Aktualnie najtaniej wyrwać można go w Media Expert
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Źródła zdjęć: Orus, Arkadiusz Bała / Telepolis
Źródła tekstu: Media Expert, oprac. wł