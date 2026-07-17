UE zmienia zdanie. Wymienialna bateria jednak nie w każdym urządzeniu

Możliwość łatwego wyjęcia baterii i włożenia nowej, przy jednoczesnym wymuszeniu na producentach łatwego dostępu do tego elementu sprawia, że cykl życia wielu urządzeń znacznie się wydłuży. I najprawdopodobniej to by spotkało mojego zasłużonego Huaweia MediaPad M3 Lite 10, który po 6 latach trafił na dno szuflady z powodu słabej baterii, gdyby jej wymiana była prosta a części dostępne.

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Wymienne baterie nie we wszystkim

Nie brakuje jednak głosów, które sugerują, że wymienne baterie będą miały negatywny wpływ na wodoodporność urządzeń. O ile w przypadku smartfonów i tabletów to zwykła bzdura — sam mam w swojej kolekcji odpornych urządzeń tablet Samsung Galaxy Tab Active5, który jest i wodoodporny i ma wymienną baterię — tak w przypadku smartwatchy, czy słuchawek zachowanie odporności po otwarciu obudowy faktycznie może nie być możliwe.

I tu Unia Europejska wprowadziła kategorię urządzeń noszonych, narażonych na wilgoć, których nie obejmą nowe przepisy. Obejmuje ona słuchawki TWS, smartwatche, opaski sportowe, czy inteligentne okulary. Dodatkowo władze UE przewidują możliwość dodania nowych kategorii sprzętowych do tej grupy lub przeniesienie już istniejących w przypadku, gdyby poziom ich miniaturyzacji sprawił, że wymiana zagrażałaby szczelności urządzenia, lub narażałaby baterię na uszkodzenie.