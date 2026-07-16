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Robert De Niro i gwiazda Rozdzielenia. Netflix naprawdę się postarał

"Najstraszniejszych morderców nie można uciszyć". Oto motto najnowszego thrillera psychologicznego, jaki chce nam zaoferować Netflix. Jeśli do tego dodamy obsadę w postaci Roberta De Niro i gwiazdy serialu Apple TV "Rozdzielenie", to już mamy pewność, że nie można tego przegapić.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:58
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Robert De Niro i gwiazda Rozdzielenia. Netflix naprawdę się postarał
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Sposób na udane wakacje? Kryminał, który wciągnie bez reszty

Netflix nie po raz pierwszy bierze się za adaptację znanej książki. Tym razem, padło na powieść Alexa Northa z listy bestsellerów „New York Timesa”. I trzeba przyznać, że już sam zwiastun "Szeptacza" intryguje tak mocno, że mamy apetyt na więcej. Ale dobra wiadomość jest taka, że premiera tego mrożącego krew kryminału została zaplanowana na drugą połowę wakacji. Jeśli już obejrzałeś całego nowego Cobena, to masz na co czekać. Premiera "Szeptacza" będzie 28 sierpnia 2026. 

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Szeptacz - kryminał z Robertem De Niro w jednej z głównych ról

Kryminał skupia się na postaci owdowiałego autora kryminałów. Kiedy syn pisarza zostaje porwany, zwraca się on po pomoc do swojego dawno niewidzianego ojca, który jest emerytowanym detektywem. I już wtedy wiemy doskonale, że spokoju nie będzie. Ojciec wkrótce odkrywa, że cała sprawa jest ściśle powiązana do sprawy sprzed 10 lat, która dotyczy seryjnego mordercy, zwanego "Szeptaczem". 

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Obsada jest iście gwiazdorska. Trzeba przyznać, że Netflix naprawdę postarał się w tej kwestii. Obok Roberta De Niro, na ekranie zobaczymy Adama Scotta, Michelle Monaghan, Hamisha Linklatera, Owena Teague i innych. 

Premiera "Szeptacza" została zaplanowana na 28 sierpnia 2026.

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Źródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix