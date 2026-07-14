Ważna wiadomość odnośnie najskromniejszego spin-offu "Gry o Tron"

Historia, która przybliżyła losy prostych ludzi

Na początku 2026 uniwersum Gry o Tron podarowało fanom najlepszy prezent - historię rycerza, która przeniosła nas z powrotem do Westeros i przybliżyła losy prostych ludzi, zostawiając daleko w tle dworskie intrygi i spektakularne smoki. Ciężko znaleźć chociażby jedno słowo krytyki pod adresem "Rycerza Siedmiu Królestw", nie biorąc pod uwagę narzekań, że odcinków jest za mało i są one zbyt krótkie.

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"Rycerz Siedmiu Królestw" to błyskotliwa opowieść o początkach ser Duncana Wysokiego i jego giermka zwanego Jajem. W pierwszym sezonie została ujawniona prawdziwa tożsamość giermka, który został potem królem Aegonem V i zmienił raz na zawsze losy Targaryenów. Najwięcej pochwał serial dostał za to, że stał się najbardziej wiarygodnym źródłem informacji, jakie powstało do tej pory. Dostał aż 9 nominacji do nagród Emmy i wszyscy do tej pory nie moga się go nachwalić.

Nic dziwnego, że HBO szybko dało zielone światło na powstanie drugiego sezonu. Casley Bloys z HBO przekazał właśnie ważne informacje odnośnie prac nad drugą częścią. W rozmowie dla Collider, ujawnił, że zespół ciężko pracuje, a zdjęcia do drugiego sezonu są już z fazie końcowej. Jest duże prawdopodobieństwo, że powstanie także 3. sezon.

Dlaczego? Bowiem Martin napisał trzy nowele. Pierwszy sezon był adaptacją "Błędnego rycerza" ("The Hedge Knight"), drugi będzie oparty na "Wiernym Mieczu" ("The Sworn Sword"), a trzeci może opowiadać o "Tajemniczym rycerzu" ("Mystery Knight").

Rycerz Siedmiu Królestw. Czy będzie trzeci sezon?

I choć premiera drugiego sezonu została zaplanowana na 2027 rok, to takie pytanie zostało, oczywiście, już zadane. I padła na nie odpowiedź:

Zobaczymy co Ira Parker i George R. R. Martin wymyślą. Ale naprawdę miło by było zobaczyć przełom w serialu. Teraz ma on taki słodki ton, a to byłby swego rodzaju eksperyment z różnicą tonów między Grą o Tron, a Rodem Smoka.