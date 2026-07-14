Huawei wraca do gry. 5G i eSIM w nadchodzącym flagowcu

Odcięcie Huaweia od usług Google i amerykańskich technologii było potężnym ciosem. Jednak przez te wszystkie lata firma rozwijała własną platformę i własne technologię, aby znów powrócić na szczyt. I uczciwie trzeba przyznać, że pod względem mobilnej fotografii udało się to zrobić już kilka generacji temu. Wciąż jednak były pewne bolesne braki, jak brak obsługi 5G, czy eSIM. To się jednak zmieniło i Huawei Pura 90s Pro i Huawei Pura 90s Pro Max, które zadebiutują na rynkach globalnych, mają te technologie w standardzie.

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Huawei Pura 90s Pro i Huawei Pura 90s Pro Max, czyli powrót w wielkim stylu

Zacznijmy od tego, co obydwa urządzenia mają wspólne, czyli od procesora. Jest nim Kirin 9030S, czyli najnowszy flagowiec od należącego do Huaweia HiSilicon. To właśnie ten układ ma zaszyty w sobie modem 5G i zapewnia obsługę eSIM. Jeśli chodzi o pozostałe technologie łączności, to mamy tu Wi-Fi 6 i Bluetooth 5. Wspierać ma go 12 GB RAM oraz dwie konfiguracje pamięci masowej: 256 GB lub 512 GB. Jeśli zaś chodzi o baterię, to obydwa urządzenia mają dostać ogniwa po 6000 mAh na rynek globalny i... 5270 mAh na rynek UE z powodu unijnych przepisów. Obydwa też dostały certyfikat IP68 oznaczający ich wysoką szczelność na wodę i pył. Całością zarządzać będzie Harmony OS.

Skoro wspólne cechy mamy omówione, to czas na różnice. Pura 90s Pro dostanie ekran 6,6-calowy, najprawdopodobniej LTPO OLED o rozdzielczości 1256 × 2760 pikseli, 120 Hz — a przynajmniej takie parametry ma jego chiński odpowiednik. W przypadku modelu Max będzie to już ekran 6,9-calowy, również spodziewany jest LTPO OLED 120 Hz, ale już z rozdzielczością 1308 × 2880 pikseli.

Kolejne różnice to technologie szybkiego ładowania. Model 90s Pro oferuje wsparcie do 66 W ładowania przewodowego i 50 W ładowania bezprzewodowego, a 90s Pro Max aż 100 W przewodowego i 80 W bezprzewodowego.

Aparaty, czyli to, co Huawei umie najlepiej

Tu również mamy duże różnie w aparatach. Zacznijmy od modelu mniejszego: Pura 90s Pro oferuje trzy obiektywy z modułem głównym 50 Mpix ze stabilizacją optyczną i subpikselami RYYB, czyli dwa żółte zastępują jeden zielony. Aparat ultraszerokokątny oferuje natomiast rozdzielczość 12,5 Mpix, a uzupełnieniem całości jest teleobiektyw o czterokrotnym powiększeniu i rozdzielczości 50 Mpix z OIS i matrycą RYYB. Całość wspiera laserowy AF oraz spektrometr.