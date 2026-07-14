Apple rozdaje nowe systemy. Otwarta beta iOS 27 już tu jest

Testowanie przedpremierowego oprogramowania firmy Apple jest dziś proste i intuicyjne. Zainteresowane osoby mogą łatwo sprawdzić działanie nadchodzących funkcji na swoich prywatnych sprzętach. Cała rejestracja odbywa się na oficjalnej stronie amerykańskiego producenta.

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Do testów trafiły przede wszystkim flagowe systemy, takie jak iOS 27 na telefony czy macOS 27 na komputery osobiste. Według oficjalnej witryny, można spodziewać się też nowości dla przystawek telewizyjnych w postaci tvOS 27. Posiadacze głośników HomePod oraz bezprzewodowych słuchawek AirPods również wkrótce otrzymają dedykowane, testowe oprogramowanie.

Jak przejść na wersję publiczną z profilu dewelopera?

Aby zainstalować nowe oprogramowanie, musisz przypisać swój Apple ID do programu testowego. Wystarczy odwiedzić stronę beta.apple.com i postępować zgodnie z instrukcjami widocznymi na ekranie. Po prawidłowym zapisaniu się, opcja pobrania wersji "Public Beta" pojawi się automatycznie w menu ustawień Twojego urządzenia.

Apple ma tu też ważną instrukcję dla osób, które śledzą nowinki najszybciej i miały już wcześniej zainstalowaną wersję deweloperską. Aby tacy użytkownicy zobaczyli gałąź oprogramowania publicznego, muszą bezwzględnie przypisać swój profil do nowego, darmowego programu na podanej wyżej stronie. Jeżeli pominą ten krok, system nadal będzie wyświetlał im wyłącznie ścieżkę przeznaczoną dla twórców aplikacji.

Kwestie bezpieczeństwa i dzielenie się opinią

Pobieranie przedpremierowego kodu zawsze wiąże się z pewnym ryzykiem dla stabilności urządzenia. Wczesne systemy mogą działać wolniej, zawieszać się lub dużo szybciej zużywać baterię w telefonie. Z tego powodu przed jakąkolwiek instalacją należy zawsze wykonać pełną kopię zapasową ważnych plików i zdjęć.