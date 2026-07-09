Grok 4.5 wjeżdża na rynek. Elon Musk chce walczyć ceną i szybkością

SpaceXAI zaprezentowało Grok 4.5, czyli pierwszą dużą nowość od czasu giełdowego debiutu firmy. Elon Musk przekonuje, że nowy model sztucznej inteligencji ma być odpowiedzią na najmocniejsze rozwiązania konkurencji takiej jak Anthropic, Google, OpenAI czy mniejsze chińskie laboratoria, ale z jedną istotną różnicą - ma działać szybciej i kosztować mniej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Oficjalna premiera w Europie nastąpi później

Grok 4.5 został przygotowany jako rozwiązanie do codziennej pracy. Ma pomagać w programowaniu, tworzeniu aplikacji, analizie danych, pisaniu tekstów, researchu oraz zadaniach biurowych. Firma chwali się też "dwukrotnie wyższą wydajnością tokenową" względem innych czołowych modeli. A to może być mocny argument dla firm.

Według opublikowanych przez SpaceXAI wyników benchmarków, Grok 4.5 zrobił spory skok względem Grok 4.20 sprzed kilku miesięcy. W efekcie zależnie od zastosowania potrafi on zbliżyć się do rozwiązań jak GPT-5.5 (xHigh) czy Fable (Max), a także wyprzedzić Opus 4.7 czy GLM 5.2.

Trzeba jednak zaznaczyć, że ogólna wydajność jest bardzo nierówna. Użytkownicy chwalą zdolności programistyczne, ale pod względem zwykłej konwersacji model ma być nadal mniej przyjemny i bystry niż konkurencja. Ze swojej strony mogę potwierdzić, że AI od Elona Muska nadal potrafi mieć sporadyczne problemy z językiem polskim w przypadku dłuższej prozy.

Na pochwałę zasługują ceny. SpaceXAI wyceniło Groka 4.5 na 2 dolary za milion tokenów wejściowych i 6 dolarów za milion tokenów wyjściowych. Dla porównania Opus 4.7 to koszt 5 i 25 dolarów. OpenAI wypada lepiej, bo Luna wyceniona jest na kolejno 1 i 6 dolarów. Zdaniem zespołu Elona Muska, ich model oferuje jednak nawet 2x wyższą efektywność tokenową.