Kapitan Bomba powraca. Nowy odcinek już za kilka dni

To właśnie ta animacja przyniosła jej twórcy, Bartoszowi Walaszkowi największą sławę. Głównym bohaterem jest Tytus Bomba, kapitan Gwiezdnej Floty, który napie... strzela do złych kosmitów. Sama animacja jest wulgarna i pełna niezwykle wulgarnych żartów. Jednak te są przeplatane już o wiele inteligentniejszym humorem oraz kultowymi tekstami, które na stałe weszły do polskiej popkultury.

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Kapitan Bomba powraca już za kilka dni

A dokładniej 12 lipca tego roku o godzinie 19:00 ma zostać wyemitowany pierwszy odcinek po 13 latach przerwy. Czy to oznacza, że Kapitan Bomba na dobre powróci na YouTube? Najprawdopodobniej nie. Warto pamiętać, że Bartosz Walaszek stracił do niego prawa wiele lat temu, co właśnie przełożyło się na jego zakończenie.