Telewizja i VoD

Kapitan Bomba powraca. Nowy odcinek już za kilka dni

Kapitan Bomba był dość kontrowersyjnym serialem animowanym dla dorosłych, który nagle zniknął z anteny w 2013 roku. Teraz jednak oficjalny kanał serialu na YouTube ogłosił powrót.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:38
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Kapitan Bomba powraca. Nowy odcinek już za kilka dni
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To właśnie ta animacja przyniosła jej twórcy, Bartoszowi Walaszkowi największą sławę. Głównym bohaterem jest Tytus Bomba, kapitan Gwiezdnej Floty, który napie... strzela do złych kosmitów. Sama animacja jest wulgarna i pełna niezwykle wulgarnych żartów. Jednak te są przeplatane już o wiele inteligentniejszym humorem oraz kultowymi tekstami, które na stałe weszły do polskiej popkultury. 

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Kapitan Bomba powraca już za kilka dni

A dokładniej 12 lipca tego roku o godzinie 19:00 ma zostać wyemitowany pierwszy odcinek po 13 latach przerwy. Czy to oznacza, że Kapitan Bomba na dobre powróci na YouTube? Najprawdopodobniej nie. Warto pamiętać, że Bartosz Walaszek stracił do niego prawa wiele lat temu, co właśnie przełożyło się na jego zakończenie. 

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Te ostatecznie trafiły do CDA, które współpracowało już z Walaszkiem przy produkcji serialu Porucznik Kabura, który jednak spotkał się z mocno mieszanym odbiorem. I o ile za nowymi odcinkami najprawdopodobniej wciąż będzie stał pierwotny twórca, tak bardzo prawdopodobne jest, że będą emitowane właśnie na CDA Premium. Wszystko jednak okaże się w najbliższą niedzielę o godzinie zarezerwowanej dawniej dla Dobranocki na TVP 1. 

 

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telepolis
cda kapitan bomba Bartosz Walaszek
Źródła zdjęć: KAPITAN BOMBA - kanał oficjalny / YouTube
Źródła tekstu: KAPITAN BOMBA - kanał oficjalny / YouTube