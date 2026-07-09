Potężna dawka energii za grosze. Hama Pocket uratuje ci telefon już od 39,90 zł

W ofercie Hamy znalazły się zgrabne, lekkie i estetyczne power packi z serii Pocket o pojemnościach 5000, 10000 i 20000 mAh. W każdym z nich dostajemy dwa złącza USB-A i pojedyncze USB-C, tak by móc ładować nawet trzy sprzęty naraz. Do sprzedaży trafiły aż cztery warianty kolorystyczne.

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Seria dzieli się na trzy nowe propozycje o różnych pojemnościach.

Pocket 5 – 5000 mAh. Wymiary tego power packa wynoszą: 99,2 x 63,4 x 14,8 mm przy 119,6 g wagi. Naładuje przeciętny smartfon od zera do stanu pełni użyteczności jeden raz. Rozładowany i podłączony do ładowarki będzie gotowy do działania za pośrednictwem portu USB-C w ciągu 3,5 godziny. Producent poleca ten model jako idealny wybór dla sportowców, bo bez problemu zmieści się nawet w kieszeni spodni.

Pocket 10 – 10 000 mAh, wymiary: 99,4 x 63,5 x 26 mm, waga 204 g. Naładuje telefon do pełna nie mniej niż dwukrotnie, a sam jest w stanie naładować się poprzez gniazdo USB-C w przedziale 6 godzin.

Pocket 20 – 20 000 mAh (wymiary: 136,8 x 68,5 x 27,5 mm, waga 396 g). Zasili energią smartfon co najmniej czterokrotnie. Żeby móc cieszyć się z pełni jego możliwości i stuprocentowego naładowania przez złącze USB-C, musimy poczekać do 11,5 godziny.

Hama przekonuje, że jednym z największych atutów nowych powerbanków są trzy gniazda: dwa starszego typu USB-A i pojedyncze obustronne USB-C, co pozwala na zasilanie trzech urządzeń jednocześnie.

Certyfikowane litowo-polimerowe ogniwa akumulatora dają gwarancję najwyższej jakości i bezpiecznego ładowania. Powerbanki w trakcie swojej pracy (zasilanie energią z prędkością Fast Charge) oferują zabezpieczenie przed przeładowaniem, przepięciem, przegrzaniem i zwarciem. Nie mogło tu oczywiście zabraknąć wbudowanego wskaźnika poziomu naładowania w postaci czterech lampek LED w stopniach: 100, 75, 50 i 25 proc. – informuje Hama.

W zestawie z każdym z powerbanków dostaniemy także kabel ładujący USB-A do USB-C o długości 30 cm. Przy każdym mamy do wyboru kolory: antracytowy, niebieski, piaskowy i zielony.