Idealny smartfon na wakacje jeszcze taniej. 279 zł i można szaleć
Podczas wakacyjnych szaleństw czasami sobie odpuszczamy pewne rzeczy, aby nie narazić naszego smartfonu na uszkodzenie. Czasami tego nie robimy i... zostajemy z kawałkiem elektrośmiecia, na który wydaliśmy nawet kilka tysięcy złotych.
Najbardziej sensownym rozwiązaniem wydaje się więc drugi telefon używany wtedy, kiedy wiemy, że może dość do uszkodzenia, lub zagubienia naszego smartfonu. Tu częstym wyborem są urządzenia pancerne. Te jednak zwykle są stosunkowo drogie i grube a ich odporność na zgubienie jest taka sama jak każdego innego kawałka sprzętu. I tu do gry wchodzi Motorola Moto E15.
Motorola Moto E15 nieoczekiwany faworyt na szaleńśtwa
Dlaczego? Nie z powodu odporności, a, dlatego że jest tania. W promocji kosztuje ona jedyne 279 zł. Owszem, wciąż szkoda ją zgubić, lub zniszczyć, ale o wiele mniej, niż flagowca za kilka tysięcy. I tak: nie jest to demon prędkości. Wiele osób może wręcz przerazić obecność 2 GB RAM. Pamiętajmy jednak, że to urządzenie pracujące pod Androidem 14 Go, a nie klasyczną wersją systemu. System i najważniejsze aplikacje są więc mocno okrojone, aby to sensownie działało.
Za te pieniądze dostajemy natomiast 6,67-calowy ekran HD+ z odświeżaniem 90 Hz, układ MediaTek Helio G81 Extreme, który jest naprawdę fajnym budżetowym procesorem, 64 GB na dane ze slotem kart microSD, 32 Mpix aparat, baterię 5200 mAh i najważniejsze: spokój ducha, że nasz drogi smartfon nie ucierpi.