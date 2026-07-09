Sprzęt

Idealny smartfon na wakacje jeszcze taniej. 279 zł i można szaleć

Podczas wakacyjnych szaleństw czasami sobie odpuszczamy pewne rzeczy, aby nie narazić naszego smartfonu na uszkodzenie. Czasami tego nie robimy i... zostajemy z kawałkiem elektrośmiecia, na który wydaliśmy nawet kilka tysięcy złotych.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:45
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Idealny smartfon na wakacje jeszcze taniej. 279 zł i można szaleć
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Najbardziej sensownym rozwiązaniem wydaje się więc drugi telefon używany wtedy, kiedy wiemy, że może dość do uszkodzenia, lub zagubienia naszego smartfonu. Tu częstym wyborem są urządzenia pancerne. Te jednak zwykle są stosunkowo drogie i grube a ich odporność na zgubienie jest taka sama jak każdego innego kawałka sprzętu. I tu do gry wchodzi Motorola Moto E15.

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Motorola Moto E15 Może nie wszystko wytrzyma, ale jest tani

Motorola Moto E15 nieoczekiwany faworyt na szaleńśtwa

Dlaczego? Nie z powodu odporności, a, dlatego że jest tania. W promocji kosztuje ona jedyne 279 zł. Owszem, wciąż szkoda ją zgubić, lub zniszczyć, ale o wiele mniej, niż flagowca za kilka tysięcy. I tak: nie jest to demon prędkości. Wiele osób może wręcz przerazić obecność 2 GB RAM. Pamiętajmy jednak, że to urządzenie pracujące pod Androidem 14 Go, a nie klasyczną wersją systemu. System i najważniejsze aplikacje są więc mocno okrojone, aby to sensownie działało.

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Motorola Moto E15 Może nie wszystko wytrzyma, ale jest tani
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telepolis
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Źródła zdjęć: Motorola