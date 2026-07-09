Diuna: Część Trzecia. Genialny zwiastun - trudno się od niego oderwać

Diuna: Część Trzecia. Epicki finał już blisko

To pełen zwiastun tego monumentalnego dzieła. Choć promocja trzeciej części już trwa od jakiegoś czasu, a data premiery już została dawno ogłoszona. Dla tych, którzy nie są na bieżąco z tematem, przypominamy, że jest to 18 grudnia 2026 roku.

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To nic innego, jak zupełnie nowy rozdział z życia Paula Atrydy (Timothee Chalamet), jego najbliższych i ludu fremów z planety Arrakis. Nowy zwiastun sugeruje coś naprawdę ważnego - konflikt protagonisty z ukochaną żoną Chani (Zendaya). Ta prawie 3-minutowa zapowiedź, ku uciesze fanów, odsłania wiele kadrów, które zdradzają szczegóły fabuły, i wysuwają na pierwszy plan intrygi. A tego właśnie oczekujemy od tego typu filmu, że będzie się działo. W zwiastunie też możemy zobaczyć powracającego Jasona Momoę, który wcieli się w Duncana Idaho (mogliśmy go oglądać w pierwszej części serii).

I choć zakończenie drugiej części dawało do zrozumienia, że bohaterka grana przez Zendayę straciła wiarę w swojego przywódcę, to teraz wygląda to nieco inaczej. Postacie te staną się pełnoprawnymi przeciwnikami. I to jest zmiana, jeśli chodzi o adaptację książki - ci, którzy czytali, doskonale pamiętają, że żona Chani, nie odgrywała żadnej znaczącej roli w fabule. Ale od tego są adaptacje, aby łamać schematy i dowolnie żonglować wątkami.