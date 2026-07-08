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Fani czekają na ten hitowy serial. Jest nowe zdjęcie kultowej postaci

"Fallout" to jeden z największych hitów platformy Prime Video. To postapokaliptyczny serial, oparty na popularnej grze. Jak się okazuje, w 3. sezonie, powróci jedna z najbardziej charakterystycznych dla serialu postaci. Mamy nowe zdjęcie. I uwaga, nie jest ono retuszowane. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:52
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Fani czekają na ten hitowy serial. Jest nowe zdjęcie kultowej postaci
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"Fallout" czekamy na sezon 3

Serial ten jest, bez wątpienia, ogromnym hitem Prime Video. Od momentu premiery 2. sezonu w 2025, "Fallouta" obejrzało łącznie 83 miliony widzów. Dlatego też, każda informacja odnośnie nowego sezonu, jest dla fanów na wagę złota. Walton Goggins, aktor, pochwalił się na swoim Instagramie, nowym zdjęciem z planu 3. sezonu tego kultowego serialu science fiction. Możemy zatem spać spokojnie, charakterystyczna postać powróci i to w takim wydaniu, jaką ją zapamiętaliśmy. 

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Post udostępniony przez Walton Goggins (@waltongogginsbonafide)

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Aktor ponownie wcieli się w rolę Ghoula. Fotografia pokazuje kulisy charakteryzacji tej postaci. Ponieważ fabuła  "Fallouta" jest w dalszym ciągu trzymana w ścisłej tajemnicy, to każdy - nawet najmniejszy - fakt odnośnie nowej serii, budzi ogromne zainteresowanie. 

Wiadomo jednak, że widzowie po raz kolejny zostaną przeniesieni do postapokaliptycznej Ameryki. I pewne jest jedno - akcji nie zabraknie. Serial skupi się na wojnie w New Vegas, Enklawe oraz wyprawie Ghoula do Kolorado w poszukiwaniu zaginionej rodziny. 

Dwa pierwsze sezony serialu "Fallout" są dostępne na Prime Video. Nie znana jest jeszcze data premiery 3 sezonu na platformie. 

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Źródła zdjęć: Prime Video
Źródła tekstu: Prime Video, screenrant, Instagram