Fani czekają na ten hitowy serial. Jest nowe zdjęcie kultowej postaci

"Fallout" czekamy na sezon 3

Serial ten jest, bez wątpienia, ogromnym hitem Prime Video. Od momentu premiery 2. sezonu w 2025, "Fallouta" obejrzało łącznie 83 miliony widzów. Dlatego też, każda informacja odnośnie nowego sezonu, jest dla fanów na wagę złota. Walton Goggins, aktor, pochwalił się na swoim Instagramie, nowym zdjęciem z planu 3. sezonu tego kultowego serialu science fiction. Możemy zatem spać spokojnie, charakterystyczna postać powróci i to w takim wydaniu, jaką ją zapamiętaliśmy.

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Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Walton Goggins (@waltongogginsbonafide)

Aktor ponownie wcieli się w rolę Ghoula. Fotografia pokazuje kulisy charakteryzacji tej postaci. Ponieważ fabuła "Fallouta" jest w dalszym ciągu trzymana w ścisłej tajemnicy, to każdy - nawet najmniejszy - fakt odnośnie nowej serii, budzi ogromne zainteresowanie.

Wiadomo jednak, że widzowie po raz kolejny zostaną przeniesieni do postapokaliptycznej Ameryki. I pewne jest jedno - akcji nie zabraknie. Serial skupi się na wojnie w New Vegas, Enklawe oraz wyprawie Ghoula do Kolorado w poszukiwaniu zaginionej rodziny.