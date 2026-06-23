Hit sci-fi od Prime Video zaskoczy w 3. sezonie. Chodzi o lubianą postać

"Fallout" fani czekają na trzeci sezon

Serial "Fallout" to prawdziwy triumf Amazon we współpracy z Bethesda Game Studios, którzy odmienili świat gier i adaptacji gier wideo, jakie znaliśmy do tej pory. Oni to robią naprawdę dobrze. W związku z tym, że fabuła jest w dalszym ciągu trzymana w ścisłej tajemnicy, to każdy - nawet najmniejszy - fakt odnośnie nowej serii, budzi ogromne zainteresowanie.

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Kto powróci do Fallouta w trzecim sezonie?

Pierwsze zdjęcia z 3. sezonu "Fallouta" pokazały powrót znanej postaci. Chodzi o pana Handy'ego, który ma się pojawić w nowych odcinkach. Panu Handy'emu głosu użyczy uznany angielski komik Matt Berry, którego niektórzy mogą kojarzyć z gry wideo "Minecraft Movie: Squared". Postać ta pełni rolę przedwojennego kamerdynera, ale też i postapokaliptycznego zbieracza organów. Po wojnie, pan Handy zostaje przeprogramowany i przybiera imię Snip Snip. Jest on lekko niestabilny emocjonalnie i zbiera organy od mieszkańców.

Produkcja 3. sezonu jest już w toku, jak poinformował Todd Howard, szef Bethesda Game Studios, a zdjęcia do 3. sezonu wkrótce ruszą na całego. Niedawno ogłoszono także, że do obsady dołączy także wieloletni fan, Aaron Paul, w tajemniczej, jeszcze nie ogłoszonej roli. Ale to nie koniec niespodzianek. Twórcy przewidują ich jeszcze więcej.

Jedną z rzeczy, które wszyscy uwielbiamy w Fallout, jest geografia świata i możliwość pokazania nowych rzeczy w świecie Fallout, które, jak sądzę, zaskoczą ludzi, a których nigdy wcześniej nie widzieli w grach.