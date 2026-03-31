Serial sci-fi ogromnym sukcesem platformy. Prime Video pęka z dumy

Prime Video posiada prawdziwy hit science-fiction w swojej ofercie. "Fallout" po raz kolejny udowodnił, że nadaje się do ekranizacji i na dodatek, ludzie z całego świata naprawdę chcą go oglądać. "Fallout 2" odniósł ogromny sukces na Prime Video. Platforma może pękać z dumy.

Już 1. sezon "Fallouta" był hitem

Wszystkie odcinki pierwszego sezonu ukazały się jednocześnie w 2024 roku, natomiast w drugim sezonie Amazon Prime Video zmienił strategię dystrybucji. Zastosowano cotygodniową publikację odcinków, począwszy od premiery, która miała miejsce na platformie 17 grudnia 2025. Wygląda na to, że ten format publikacji się opłacił, ponieważ Prime Video ogłosiło właśnie, że sezon 2. "Fallouta" miał drugą najwyższą oglądalność w historii, wśród powracających seriali na platformie streamingowej.

W ciągu pierwszych 91 dni od premiery nowego sezonu, 100 milionów widzów na całym świecie obejrzało 1 i 2 sezon "Fallouta", a sezon 2. w tym samym czasie - 83 miliony widzów.

"Fallout" to zawsze dobry wybór

Trzeba przyznać, że oba sezony znajdują się w pierwszej czwórce pod względem oglądalności wszech czasów ( biorąc pod uwagę wszystkie seriale od Prime Video). Sezon 2. "Fallouta" był także najchętniej oglądanym serialem w 80 krajach, a 53% widowni stanowili mieszkańcy Wielkiej Brytanii, Niemiec i Brazylii.

Dlatego też nie dziwi wcale fakt, że "Fallout" został przedłużony o sezon trzeci, jeszcze w maju 2025 roku. A zdjęcia mają zacząć się już latem 2026. Jak narazie, wiadomo, że nowy sezon będzie opowiadał o następstwach wyprawy Ghoula do Kolorado, by odnaleźć żonę. Dowiemy się też nieco więcej o ustanowieniu Enklawy jako głównego złoczyńcy oraz o ponownym spotkaniu Lucy MacLean i Maximusa w New Vegas. Wszystko to pod presją wybuchu totalnej wojny.