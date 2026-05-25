Chciał wypłacić z portalu swoje pieniądze. Ale się zdziwił

Oszukany podczas internetowej inwestycji

O tym, jak bolesne mogą być skutki internetowej inwestycji, przekonał się na własnej skórze, mieszkaniec Starachowic. Mężczyzna, za pośrednictwem rzekomego portalu inwestycyjnego wpłacił swoje pieniądze. Jak się później okazało, zamiast zyskać, stracił bezpowrotnie 22 tysiące złotych.

Scenariusz oszustwa jest bardzo często taki sam

Wszystko zaczyna się od zamieszczonego w internecie ogłoszenia, które dotyczy inwestowania pieniędzy. Mężczyzna ze Starachowic wypełnił formularz kontaktowy i zaraz potem zadzwoniły do niego osoby, podające się za pracowników giełdy. Rzekomy broker przekonał go, że warto zainwestować większą ilość pieniędzy za jednym razem. Jego argumenty wydawały się przekonujące, na tyle, że mężczyzna postanowił podążyć za jego instrukcjami. 63-letni mieszkaniec Starachowic wykonał kilka przelewów na wskazane konto bankowe. Niestety, szybko się przekonał, że to grubymi nićmi szyte oszustwo. W momencie próby wypłaty środków z portalu inwestycyjnego okazało się, że jest to niemożliwe. Cała inwestycja okazała się jedynie próbą wyłudzenia pieniędzy.