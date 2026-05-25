Xiaomi idzie na rekord. 12 kg, a kosztuje grosze

Xiaomi to nie tylko telefony i smartbandy, producent coraz mocniej panoszy się w branży AGD. Nie mogę się doczekać, kiedy nowe modele Mijia Pro trafią do Polski — to może być rewolucja w twojej... łazience.

Patrycja Korba
PATRYCJA KORBA (KORBA) 10:44
Pralki ładowane od góry były do tej pory raczej namiastką

Polskie wąskie łazienki, w których drzwiczki pralki obijają się między muszlą klozetową a umywalką to doskonałe miejsce dla urządzeń ładowanych od góry. Zwykle były to jednak pralki o pojemności niedostosowanej do wieloosobowej rodziny i Xiaomi zdaje się zauważać potrzebę większego wkładu.

Zaprezentowana właśnie nowa linia pralek z serii Mijia Pro szokuje pojemnością. Nowe urządzenia, oferujące pojemność 10 kg oraz 12 kg, zostały zaprojektowane z myślą o najwyższym poziomie higieny, cichej pracy i płynnej integracji z ekosystemem smart home, przy zachowaniu bardzo agresywnej, przystępnej polityki cenowej. Wysokość urządzeń, pomimo ogromnej pojemności, to tylko 88,8 cm, przy szerokości 54,3 cm i głębokości 55,3 cm.

Sercem nowych modeli jest nowoczesny silnik DDM z bezpośrednim napędem inwerterowym. Zastosowanie tej technologii przynosi szereg korzyści – przede wszystkim znaczącą redukcję wibracji i hałasu podczas pracy. Producent zadbał również o wielowarstwowy system amortyzacji i wyważania, który sprawia, że wirowanie na wysokich obrotach odbywa się niemal bezgłośnie.

Higiena na pierwszym miejscu

Pralki Mijia Pro wyposażono w antybakteryjny pulsator, który osiąga aż 99,99% skuteczności w eliminacji tak groźnych bakterii jak pałeczka okrężnicy (E. coli) czy gronkowiec złocisty. Urządzenia te są również w stanie całkowicie usunąć roztocza z materiałów, co z pewnością ucieszy alergików i rodziców małych dzieci.

Ciekawą innowacją jest też technologia „Zero Stagnant Water” (Zero Zastojów Wody). Jej zadaniem jest zminimalizowanie ilości brudnej wody pozostającej we wnętrzu rur i bębna po zakończeniu cyklu, co zapewnia sterylność pralki i brak nieprzyjemnych zapachów.

Mocną specyfikację sprzętową wieńczą liczne funkcje smart dostępne w aplikacji Mi Home. Chyba jednak najciekawsze w tym wszystkim są ceny. Model o pojemności 10 kg został wyceniony na 899 juanów (480 zł), a dzięki promocji jego cena spada do niespełna 764 juanów (409 zł). Większy wariant 12 kg wyceniono pierwotnie na 1099 juanów (588  zł), a po zniżkach na zaledwie 934 juany (500 zł).

Jeśli nowe pralki trafią do Europy, z całą pewnością ceny będą wyższe. Ale nawet przy kwocie rzędu 1000 zł byłaby to bardzo konkurencyjna oferta.

Źródła zdjęć: Xiaomi
Źródła tekstu: Xiaomi, GizmoChina, oprac. wł